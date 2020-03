Jágr má ještě naději. Sestupujícího z extraligy určí až poslední kolo

Ač poslední ze zmíněných týmů zůstává kvůli horšímu skóre i posledním v tabulce, stejně po v úterku vidí po týdnech temna paprsky slunce. Po dlouhé době má zase záchranu ve svých rukou.



Páteční závěrečné kolo základní části totiž nabídne přímý souboj o bytí a nebytí mezi Vervou a Rytíři.

Vyhraje-li Kladno, je zachráněno.

Vyhraje-li Litvínov, udrží se on.

To vše zpovzdálí budou sledovat Pardubice. Ty hrají v Brně, které je už jistojistě šesté. Pokud by ale zde nezískaly ani bod a zápas v Litvínově skončil výhrou Kladna v prodloužení či na nájezdy, spadnou právě ony. Jiné výsledky je ale zachrání.

„Teď je v šatně radost, ovšem už v pátek hrajeme o všechno. Ale proto sport děláme, proto dřeme,“ říkal kladenský kapitán Jakub Strnad.

Bude to bezpochyby v pátek na severu Čech velký zápas, jenže...

Bude se vůbec hrát?

Případně budou moct Litvínov v domácím prostředí hnát diváci?

Už ve středu má - podle vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha -Bezpečnostní rada státu zakázat hromadné akce nad - zatím nepotvrzený - počet lidí. Mluví se o hranici pěti tisíc, ale zní i návrhy na tisíc. I proto není jasné, jestli by se hrálo úplně bez diváků, či s omezeným počtem. A jestli vůbec.

Ale zpět k úterku a divokému kolu. Téměř hodinu se Kladno ocitlo v klinické smrti, dle ostatních výsledků padalo. Doma s Mladou Boleslaví prohrávalo, zatímco Litvínov - byť velmi šťastně - v Olomouci vedl.

Až když se na stadionech rozjely třetí třetiny, začali Rytíři zase dýchat. Olomouc totiž duel otočila, stejně tak Kladno svůj domácí mač. A po osmé večer se na extraligové JIPce objevily i Pardubice. Kdyby nad Spartou vyhrály prodloužení, měly by klid, jenže nestalo se.

„Je to na palici. Už jsme to mohli mít před dvěma zápasy hotové, mohli jsme to mít dneska hotové, tak snad to budeme mít hotové v pátek. V prodloužení jsme měli dvě gólovky, kdyby to tam spadlo, už slavíme,“ uvedl pardubický brankář Pavel Kantor.

Úterek tak příliš nerozhodl, jednou z novinek je, že Olomouc si výhrou zajistila, že bude začínat předkolo doma. „To je pro nás velká výhoda. Taky jsme zamezili spekulacím, kterých na internetu bylo dost,“ řekl olomoucký útočník Petr Kolouch v narážce na překvapivé výsledky z nedělního kola.

Jenže spekulace budou dál. Jediným ohroženým klubem, který utekl ze spárů pekla, jsou Vítkovice. Cestu za jednoznačným vítězství 8:2 však měly ulehčenou, neboť Karlovy Vary dorazily do Ostravy s juniory, z nichž deset nejvyšší soutěž nikdy neokusilo. Rozhodl tak kouč Martin Pešout, který chtěl většinu hráčů ušetřit od dlouhé štreky a raději se s nimi připravovat na předkolo play off, které startuje už v pondělí.

Že dal náboje kritikům, kteří mluví o regulérnosti základní části? „Šetříme klíčové hráče. Mužstva, kterým hrozí sestup, hrají na milion procent. Těm, co mají play off jisté a v uvozovkách nehrají o nic, pak kousek prostě chybí. A prohrávají,“ vysvětloval Pešout pro iDNES.cz. A říkal, že většina hráčů do Ostravy chtěla jet, protože má za zápasy prémie. On ale rozhodl jinak.

Už po první třetině to bylo 3:0 a na střely 14:1. Po dvou třetinách „dítka“ z Varů prohrávala 0:7!

Jaromír Jágr

Je to fér?

Nebo znevážení soutěže?

Těžko soudit. Lze chápat rozhodnutí Pešouta, který hledí na klíčovou fázi sezony. Nechce riskovat zranění klíčových hráčů, možné oslabení při dlouhém cestování, ani nechce přijít o dva dny tréninku, které by cesta tam a zpět sebrala.

A že pomůže jednomu soupeři? Ostatní měli 50 předchozích kol, aby se záchranářským starostem vyhnuli. Jenže zároveň je tu smysl fair play, že byste do každého zápasu měli nastoupit v tom nejsilnějším možném složení...

Vyplatí se to Varům?

A především: kdo sestoupí?