Jak hrajou ostatní? Kantor pošilhával po výsledcích, Dynamo ale čeká dál

Právě on byl jedním z důvodů, proč mohly Pardubice pomýšlet proti silné Spartě na vítězství. Pavel Kantor podržel svůj tým několika důležitými zákroky a podpořil bojovný výkon spoluhráčů. Bohužel pro Dynamo, střelci týmu několikrát selhali, a to i před odkrytou brankou.

Zmar dokonalo prodloužení. Po prohře Litvínova v Olomouci stačil Pardubicím už jenom bodík navíc, aby si v předposledním kole zajistily setrvání v nejvyšší soutěži. Nestalo se tak. Sparťanský matador Lukáš Pech nakopl motory, projel celé hřiště a vypálil. Jeho ránu Kantor ještě vyrazil, na dorážku Tomáše Dvořáka už ale nestačil. „Škoda, že jsem to neudržel. S dorážkou už jsem nezmohl nic,“ pokrčil rameny zakyslý Kantor.

Byli jste krůček od jistoty, místo toho se zase musíte upínat k dalšímu zápasu.

Je to na palici. Už jsme to mohli mít před dvěma zápasy hotové, dneska jsme to mohli mít hotové… Tak to snad budeme mít hotové v pátek (proti Kometě).

Co dělat před dalším veledůležitým duelem? Hodit ten poslední za hlavu?

To bych ani neřekl, nemyslím si, že bychom hráli špatně. Jen musíme zůstat v klidu. Je tu spousta mladých kluků, kteří si bojem o záchranu ještě neprošli. Musíme si říct, že nás čeká úplně normální zápas, aby se nám nerozklepaly kolena a ruce. Abychom nedělali blbosti, které bez nervozity neděláme.

Byl na týmu znát tlak?

Těžko říct, možná, že trochu jo. My tady hrajeme už nějakých patnáct zápasů s tím, že každý může být rozhodující. To se na psychice podepíše. Jak jsem řekl, někdo to hraje poprvé, někdo už je zkušenější. Může to být také faktor.

Se Spartou jste k jistotě potřebovali původně tři body, po porážce Litvínova už jen dva. Sledovali jste průběžně dění na jiných stadionech?

Já ano, věděl jsem, v jaké situaci jdeme do prodloužení. Nevím, jak ostatní kluci, ale já jsem vývoj dalších zápasů v průběhu sledoval. Každý jsme to ale měli jinak.

Je možné, že se v pátek bude hrát v Brně bez diváků. Bude to specifické o to víc, co říkáte?

Těžko říct. Nikdy jsem takhle nehrál, možná naposledy v dorostu nebo juniorech, tam na nás lidi nechodili. Asi to specifické bude, ale nás tyhle okolnosti nemůžou zajímat. My zkrátka potřebujeme bod. Musíme udělat všechno pro to, abychom ho zvládli získat.