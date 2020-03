Postup do play off je úspěch, říká zlínský trenér Svoboda

Bez zbytečného stresu můžou zlínští hokejisté odehrát poslední dva zápasy základní části. Přestože se po první čtvrtině dívali na všechny soupeře z extraligového suterénu, s předstihem si zajistili účast v předkole play off. Dnešní domácí utkání s Hradcem Králové (v 17.30) a v páteční v Mladé Boleslavi rozhodnou o tom, koho v něm vyzvou.

„To, že jsme v desítce, je pro nás úspěch,“ netají se trenér PSG Berani Zlín Robert Svoboda, který po jedenáctém kole nahradil Antonína Stavjaňu.



S týmem jste potřetí v řadě postoupil do předkola play off. Jak hodnotíte letošní účast ve vyřazovacích bojích?

Musí se to brát v kontextu celé sezony, a ne posledních výsledků, které nás netěší. Nebylo to jednoduché. Byli jsme poslední a myšlenky měli úplně jinde. Dostat pod sebe čtyři týmy není málo. Každý je za to rád, protože situace dole je hodně napínavá. Jsme rádi, že tam nejsme.

Útočník Honejsek podepsal novou smlouvu Nejproduktivnější hráč zlínských hokejistů Antonín Honejsek bude v klubu pokračovat. Člen mistrovského kádru z roku 2014 v letošní sezoně nasbíral 36 bodů za 12 gólů a 24 nahrávek, což mu vyneslo nový dvouletý kontrakt. „Se svou rolí v týmu jsem spokojen. Přijal jsem pozici středního útočníka s tím, že budu spíše hledat nahrávkou spoluhráče než zakončovat,“ poznamenal Honejsek, který touží po úspěchu v play off. „Na závěr sezony se hodně těším. Doufám, že potěšíme fanoušky a projdeme do čtvrtfinále.“

Tým jste přebíral na posledním místě tabulky. Vypíchnete nějaký impulz, který tým nastartoval?

Strašně důležité bylo první vítězství v Hradci Králové a následně domácí výhra nad Mladou Boleslaví. To byl asi impulz. Kdyby zápasy takhle nedopadly, bylo by to kostrbatější a složitější. Pak tým tahal fest. Možná to na nás teď trošku dopadlo. Tak to někdy je. Nejsme s tím úplně spokojeni ani my, ani hráči. Máme ještě celý týden připravit se na to, abychom se v play off porvali o úspěch. To, že jsme v desítce, je pro nás úspěch.

Co vám následně pomohlo k úspěšné šňůře plné výher?

Když to úplně zjednodušíme, výborně se zadaptoval Marek Čiliak. To byl první bod, který nás dostal do hry. Kaša (Libor Kašík) se vrátil po zranění velmi dobře. Měli jsme výhodu v dobré brankářské dvojici, trojici. Všichni věděli, o co jde, hráli o bytí a nebytí. Chtěli pryč ze dna tabulky. Pozitivní bylo, že jsme měli dobrou produktivitu, vždyť jsme nastříleli skoro 150 gólů.

Tahouni se proti loňsku obměnili. O čem to svědčí?

O tom, že nic netrvá věčně. Člověk by si přál, aby to bylo ideální, aby loni nejproduktivnější hráči byli stejně produktivní a aby se přidali další. To už bychom byli někde jinde, tak to není. Důležité bylo, že jsme je nahradili jinými, kteří byli schopni to dotáhnout. Do velké formy se vrátili Honejs (Antonín Honejsek), Oko (Zdeněk Okál). Sport je nevyzpytatelný v tom, že můžete plánovat, co chcete, ale realita pak kolikrát není taková, jakou byste si představovali.

Dva měsíce jste byli skoro nejlepší z celé extraligy, ale v poslední čtvrtině jste vyhráli jen tři zápasy z jedenácti. Dá se ale fazona, kterou jste během úspěšné šňůry měli, udržet celou sezonu?

Srážejí nás individuální chyby. Není to tak, že bychom hráli jiný hokej, že by se něco měnilo, že bychom na někoho nestačili. Děláme naprosto hrubé individuální chyby, s nimi padají všechny systémy. Pokud dostáváme góly po buly, kde jsou jasné instrukce, tak to mrzí. Odpovědnost některých hráčů zmizela. Možná je to tím, že koncentrace je slabší, ale my ze stylu samozřejmě nechceme uhnout. Nechceme být považováni za lehkovážné mužstvo, které někdy zahraje a někdy nezahraje.

U týmu jste čtvrtým rokem, i když jen dvakrát jste začínal od prvního kola. Byla pro vás letošní sezona nejtěžší?

Paradoxně nebyla. Nebylo to úplně pozdě. Přišel jsem po jedenáctém kole, ztráceli jsme čtyři body. Věděl jsem, do čeho jdu. Znal jsem hráče, realizační tým. Měli jsme jasno, co chceme dělat. Nejtěžší to samozřejmě bylo první rok. Člověk nevěděl, jak se to podaří, co všechno a kam může. Teď to bylo jiné. Měl jsem zkušenosti z předchozích dvou a půl roku, stejně jako představu, kudy chceme jít, abychom se z toho dostali.

V předkole narazíte na jednoho z tria Olomouc, Karlovy Vary, Hradec Králové. Koho byste si vybral, kdybyste mohl?

V Rakousku takový systém mají, ale myslím si, že je to hrozně nebezpečné. Nemůžeme si vybírat a ani se na to neupínáme. Historicky každý, kdo s tím kalkuloval a vybíral si soupeře, se přepočítal a pohořel. Byli bychom rádi, aby to v předkole bylo stejné jako loni s Mladou Boleslaví. Mělo to emoce, do poslední chvíle to bylo napínavé. (Zlín prohrál 2:3 na zápasy – pozn. aut.)

V posledních dvou zápasech stále můžete zaútočit na osmé místo a výhodu domácího prostředí v rozhodujícím utkání předkola. Zkusíte to, že?

Chceme, aby poslední dva zápasy vypadaly tak, jak budeme hrát v play off. A to po stránce taktické, nasazení i disciplíny. Pokud chceme uspět, musíme k tomu takto přistoupit. Nechceme být spokojeni s tím, že se zachránila sezona, a teď promarnit šanci v předkole.

Utkání s Hradcem se bude hrát před diváky, ale pro play off hrozí zákaz návštěv kvůli koronaviru. Jak to vnímáte?

Jsou věci, které se musí respektovat, s tím nic neuděláme. Samozřejmě by se všechno naše snažení minulo účinkem, protože se hraje pro lidi a my bychom přišli o vyvrcholení atmosféry, o plný zimák. A taky o profit, který je pro nás důležitý. Bylo by to nepříjemné, ale tak se svět točí a s tím nic neuděláme.