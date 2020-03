Hradecký útočník Miškář: Zlín je nepříjemný, všechno tam je takové divné

V sázce jsou pochopitelně body, ale v případě Hradce půjde dnes i o něco trochu jiného. Po nevydařeném domácím zápase s Olomoucí, který 0:4 prohrál a zaznamenal tak šestou prohru v posledních sedmi zápasech, si totiž jeho hráči před play off potřebují vylepšit herní pohodu.



„Takhle bychom mohli v play off rychle skončit,“ netají útočník Mountfieldu Patrik Miškář po posledních výsledcích a zvlášť po nedělním výkonu.

Mountfield na Olomouc snad v ničem nestačil, což je pro něj o to horší, že Olomouc, stejně jako Zlín, je jedním ze soupeřů, s nimiž se od pondělka bude střetávat v předkole vyřazovací části soutěže. „Nehráli jsme vůbec pospolu a nedodržovali jsme to, co jsme si řekli před zápasem. I když jsme nějaké šance měli, Olomouc jich měla dvakrát tolik,“ musel přiznat hradecký útočník Miškář.

Zlín versus Mountfield Zápas předposledního, 51. kola základní části extraligy, dnes v 17.30, ve stejný čas se hrají i ostatní zápasy tohoto kola.

Utkají se devátý tým (Zlín, 76 bodů) s osmým (Hradec, 71).

Zlín prohrál pět z posledních šesti zápasů a získal jen tři body.

Mountfield prohrál šest z uplynulých sedmi duelů a dosáhl jen na šest bodů.

Ve vzájemných zápasech Mountfield po předešlých třech porážkách dva poslední vyhrál.

Pro nápravu dojmu a spravení sebevědomí před pondělním startem předkola play off má Mountfield poslední dvě příležitosti: dnes ve Zlíně a v pátek v domácím v utkání se zachraňujícími se Vítkovicemi. Nic záviděníhodného, byť na Zlín by si tým věřit mohl.



V této sezoně s ním sice doma nejprve v divoké přestřelce 5:6 prohrál, pak ale na jeho ledě uspěl 4:0 a následně 4:2 i doma. „Zlín je doma velmi nepříjemný, to víme, všechno tam je takové divné,“ netají Miškář před dnešním zápasem.

Tohle ale musí hráči hodit za hlavu. Byť je závěr minulého týdne definitivně odstřihl od možnosti postoupit do čtvrtfinále po základní části přímo, stále je podle Miškáře o co hrát: „Začínat předkolo doma je pro nás rozhodně motivací, ale musíme začít hrát jako play off už dva závěrečné duely základní části, chodit do toho po hlavě, blokovat střely, z toho tam totiž v neděli nebylo vůbec nic.“

Vedle boje o to, s kým a kde předkolo Hradec začne, půjde dnes v případě obou soupeřů také o to vzájemné měření sil a naznačení toho, kdo by v předkole mohl být na startu s formou lépe.



Hradci by se to nyní hodilo i proto, že s dalšími dvěma možnými soupeři právě na konci minulého týdne prohrál. V pátek po nájezdech v Karlových Varech a v neděli s Olomoucí. „Olomouc je velmi urputná, jsou to hráči, kteří blokují střely, dohrávají souboje. Vary jsou zase rychlostní mužstvo, hrozně moc bruslí. A Zlín je doma velmi nebezpečný, má kvalitního gólmana, takže je jedno, koho dostaneme. Musíme hrát svůj hokej a ne to, co teď s Olomoucí,“ říká Miškář k tomu, co na Mountfield v dohledné době čeká.

Ještě předtím je ale možná zápletka v podobě odložení pátečního posledního kola. O tom, zda koronavirus zasáhne i do české extraligy, se rozhodne zítra. Pokud by to nastalo, mohlo by hrozit i odložení startu předkola. To je ale ještě daleko, dnes čeká Zlín.