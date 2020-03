Úleva? Ta je teď fakt veliká, říká vítkovický útočník Kubalík

Co jste si říkali, když jste viděli, že Karlovy Vary nastoupí s víceméně juniorskou sestavou?



My jsme se to dozvěděli před zápasem, když jsme měli v kabině list se sestavou. Ale pro nás se nic neměnilo. Připravovali jsme se, chtěli jsme mít dobré tréninky, ať už přicestují v jakékoli sestavě. A povedlo se to.

Jaké pokyny zazněly v šatně?

Samozřejmě jsme věděli, že jejich mladí hráči budou brusliví, budou se chtít ukázat. Chtěli jsme dobře začít, to se vyvedlo a výsledek je takový.

Souhrn předposledního kola extraligy

Co panovalo po zápase v kabině? Byla znát to úleva?

Úleva je fakt veliká, protože to bylo těžké, chtěli jsme extraligu udržet. Teď to z nás všech spadlo.

Neovlivní to váš páteční zápas v Hradci Králové?

Pořád chceme vyhrát. Přece tam nemůžeme přijet a nějak to odklouzat. Připravíme se a uděláme maximum pro dobrý výsledek.

Bude nějaká oslava záchrany?

To nevím, já šel rovnou na rozhovor, takže netuším.

V zápase jste měl i šanci na hattrick, že? Chvíli před koncem jste měl před sebou odkrytou branku.

Jo jo, byla tam. Možná jsem měl vystřelit rovnou z voleje, ale chtěl jsem si to zpracovat a trefit to pořádně, což se nestalo. Ale nedá se nic dělat. Už je to jedno.