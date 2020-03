Liberecký paradox. Nejhorší výkon, pak oslava s Prezidentským pohárem

Trofej zvedli na hlavu během posledních pěti let už počtvrté. Celkově základní část ovládli už pošesté a překonali tak předchozí rekord Sparty a Vsetína.



Tribuny bouřily, hráči si předávali pohár a ukazovali jej fanouškům. Radost jim však kalily debakl s Třincem a třetí prohra v řadě.

„Je to jako loňský rok na Spartě, kdy jsme také prohráli poslední zápas a přebírali jsme pohár. Ta euforická radost tam není a náš výkon byl mizerný,“ přiznal útočník Radan Lenc. „Věřím, že se teď výborně připravíme na play off a půjdeme do něj s čistou hlavou.“

Už po 47 vteřinách utkání s Třincem Tygři inkasovali z dorážky první gól. Hosté byli aktivnější, na domácích hráčích bylo vidět, že po vítězství v základní části extraligy těžko hledají motivaci.



Liberci se nedařily ani přesilovky, jejich tradiční zbraň. Ve druhé části na ně diváci za matný výkon začali dokonce pískat. Hosté si celkem snadno upevnili vedení po parádní trefě Stránského a přesilovkovém zásahu Marcinka. V závěrečné třetině si vybral slabší chvilku i jinak výborný gólman Hrachovina a Liberec inkasoval počtvrté.

Souhrn předposledního kola extraligy

„Nebyli jsme hlavami v zápase. Se vším respektem k Třinci si myslím, že to byl letos náš nejhorší výkon,“ řekl trenér Patrik Augusta. „Z trofeje mám pochopitelně velkou radost. Stojí za ní obrovská dřina hráčů, je to odměna za celoroční práci. Tým držel pohromadě a dokázali jsme vyhrát spoustu těžkých utkání.“ V základní části zbývá odehrát poslední kolo. Bílí Tygři v něm v pátek nastoupí v Karlových Varech a pak je čeká téměř dvoutýdenní přestávka před vstupem do play off, do kterého půjdou z nejvýhodnější pozice a soupeře jim určí až předkolo.