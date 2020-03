Volno, nebo trénink? Liberečtí hokejisté se tradičně chystají v luxusu

Bílí Tygři jako jindy před vstupem do play off vyrazili na sever do pětadvacet kilometrů vzdáleného Frýdlantu. Ubytovali se v luxusním hotelu Antonie, kde mají veškerý komfort, na tréninky míří do místní hokejové haly.

Ve středu odpoledne je tam zastihla zpráva o přerušení extraligy. „Právě řešíme, zda v soustředění pokračovat nebo změnit program a dát hráčům třeba pár dní volna. Celkově však nezbývá, než trénovat dál, protože soutěž může nakonec pokračovat,“ uvedl mluvčí libereckého klubu Martin Kadlec.

Jisté je, že domácí čtvrtfinálová utkání Bílých Tygrů se v plánovaných termínech 18. a 19. března neuskuteční. Již prodané vstupenky na domácí čtvrtfinále zatím zůstávají nadále v platnosti i pro zápasy v případných nových termínech.

Pokud by extraliga nakonec byla předčasně ukončena, Liberec by se nestal mistrem, i když vyhrál základní část. Titul by se v takovém případě vůbec neuděloval.