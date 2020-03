Liberecký Hrachovina: Pohár je fajn, ale lidi bude zajímat, kdo získá titul

„Nechci být v emocích a říkat špatné věci, takže řeknu jen, že mám smíšené pocity, prohráli jsme, a to je celé,“ řekl pětadvacetiletý gólman, který má na libereckém triumfu v základní části velkou zásluhu. Titul šampiona už v minulosti dvakrát získal: ten finský s týmem Tampere.

Jak moc vás těší vítězství v základní části extraligy, kterou Bílí Tygři vyhráli historicky už pošesté?

Je to pozitivní, ale každý to vidí nějak. Já to asi vidím trochu jinak než klub. Jasně, nemůžeme být nespokojení, ale mě zajímá ten pohár na konci sezony, a myslím, že všechny ostatní taky. A podle toho bychom se měli chovat.

Myslíte si tedy, že se Prezidentský pohár přeceňuje?

To bych neřekl, ale každý klub to má nějak nastavené. My jsme splnili cíl, fajn, ale můžete jít do play off z osmadvacátého místa, a získáte titul. Koho pak zajímá, že někdo vyhrál Prezidentský pohár? Pro mě je to super, ale na to, že jsme teď vyhráli základní část, za pár dní nebude nikdo vzpomínat. Všichni si budou pamatovat toho, kdo zvedl ten pořádný pohár v dubnu. Lidi zajímají vítězové.

Od té doby, co jste si triumf v základní části zajistili, jste třikrát v řadě prohráli. Je to pro vás zklamání?

Ale ne, nejsme kapela, abychom pořád vyhrávali. Není to vždycky jako ve filmu, že si najdete ženu a všechno bude super. Musíme se ale zlepšit, abychom byli v dobrém rozpoložení pro play off. Není to tak, že člověk luskne prsty, najednou se to zlomí a všechno půjde jako po másle. Musíme se zlepšit, všichni o tom víme a budeme na tom pracovat.

Do Liberce jste přišel začátkem listopadu a od té doby jste odchytal až na jeden všechny zápasy. Jak se za svým dosavadním působením ohlížíte?

Za prvé ještě není konec sezony. Základní část může být oukej, ale sezona se rozhoduje až v play off. Ještě je před námi spousta práce, a pokud chceme v této sezoně něco dokázat, musíme se držet toho, čeho jsme se drželi, když jsme vyhrávali.

Ještě jeden zápas a pak vás před play off čeká dlouhý herní odpočinek. Vítáte to?

Má to dvě strany. My dobře potrénujeme a zregenerujeme, týmy, které budou mít kratší pauzu, zase budou víc rozehrané, my ne. Záleží na úhlu pohledu, každý to má trochu jinak. Za mě by bylo možná lepší, kdybychom hráli. Každopádně ale využijeme delší pauzu k důkladné přípravě.