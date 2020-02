Padl extraligový rekord starý 19 let. Patří Hudáčkovi z Liberce

„Teď to neprožívám. Asi to pro mě bude znamenat hodně, až se na to zpětně podívám za pár let,“ řekl Hudáček po zápase.

O rekordu rozhodl třicátým gólem, čímž předběhl své krajany Marka Urama a Petera Puchera. Číslo může ještě navýšit, do konce základní části zbývají Liberci čtyři utkání.

Historické bodování cizinců v české extralize 1. Libor Hudáček, 58 bodů, sezona 2019/20 za Liberec: 30 gólů + 28 nahrávek

2. Marek Uram, 57 b., sezona 2000/01 za Znojmo: 26 g. + 31 n.

3. Peter Pucher, 56 b., sezona 2000/01 za Znojmo: 22 g. + 34 n.

MF DNES vyhlásila hráčem ledna, v devíti lednových duelech si připsal dva hattricky, třináct gólů, osmnáct bodů.



V rozhovoru pak přiznal, že mu pomáhá večer po zápasech se ženou při debatě nad výkony vypít dvě skleničky vína, výjimečně si musí brát prášek na spaní, aby vůbec usnul.

Rituály zjevně fungují, Hudáček nezpomalil ani v únoru, byť náskok plzeňského Milana Gulaše (74 bodů) zdaleka neohrožuje. Jenže to nikdo, 29letý Slovák je ze všech nejblíže.

„Nikdy se mi nepovedlo vstřelit tolik gólů, užívám si to a střílím dál. Uvidíme, kde se to číslo zastaví,“ culil se v úterý. Motivaci má, už teď je v liberecké historii nejpilnějším střelcem v jedné sezoně, překonat může ještě prim Petra Nedvěda: 61 bodů ze sezony 2011/12.

„Je to pěkný pocit. Hrajeme ale týmový sport, když nevyhrajeme na konci poslední zápas, tak to bude na nic. I když máte takovou sezonu,“ podotkl Hudáček. Myslí na titul, úterní zisk Prezidentova poháru za vítězství v základní části ho těší, případný pohár pro mistra ale nahradit nemůže.

Ostatně dlouhodobou část ovládli Liberečtí počtvrté za pět sezon, titul ale brali naposledy v sezoně 2015/16.