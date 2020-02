Liberecké inauguraci nezabránili. Ale odehráli jsme dobrý zápas, zní z Plzně

Na kontě mají nyní 99 bodů, o třináct více než druhá Plzeň. „Ale myslím, že jsme odehráli dobrý zápas,“ mínil gólman Škody Tomáš Král, který se při absenci jedničky Frodla poprvé v sezoně postavil mezi extraligové tyče. „Těšil jsem se na první zápas. A v Liberci o to víc, protože lepší tým v soutěži teď nenajdete. Užil jsem si to.“

I přes jasný výsledek se na ledě odehrála vyrovnaná bitva. Hosté udeřili jako první už po 122 vteřinách. Vráblíkovu střelu od modré šikovně tečoval Pour za záda brankáře Hrachoviny. Plzeň mohla skóre i navýšit, jenže v přesilovce selhal ve velké šanci Kantner. Naopak domácí početní převaha vrátila do sedla. Ve 14. minutě si Bulíř našel odražený puk a pohotově ho zblízka poslal do branky.

Pak dlouho kralovali gólmani, Hrachovina se vyznamenal proti akci Mertla v oslabení, Král zase vychytal osamoceného Šíra. Vyrovnaný stav změnila ve 35. minutě až ekvilibristika libereckého Musila. Král vyrážečkou odrazil střelu od modré, puk se z výšky snesl zpět na led a domácí forvard do něj vzápětí udeřil parádně, poslal jej přesně pod horní tyč - 2:1. „Líp to trefit nemohl. Měl štěstí, ale to k tomu patří,“ ulevil si bezmocný Král.

Liberec pak ve velkém stylu začal i třetí část. Plzeňský gólman sice ustál rány Vlacha, Šmída i Krenželoka, jenže ve 44. minutě Birner v akci dva na jednoho přesně našel Hudáčka a ten si připsal třicátou trefu v sezoně. Na lídra tabulky kanonýrů Gulaše tak ztrácí už jen čtyři zásahy! Plzeňský kapitán byl nejblíže gólu v 57. minutě, kdy se dostal k dorážce z levé strany, ale Hrachovina mezeru včas ucpal.

Hosté se snažili s výsledkem něco udělat, místo toho ale Ordoš 47 vteřin před koncem z brejku protlačil kotouč mezi Královy betony. „Přesto věřím, že z tohohle zápasu se můžeme odrazit,“ uvedl gólman Škody.