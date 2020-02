První trofej už liberečtí hokejisté mají, teď chtějí vybojovat titul

Posledních pět sezon lze s trochou nadsázky označit za libereckou éru. Od roku 2016 se Bílým Tygrům podařilo zvítězit v základní části už čtyřikrát. V play off během této doby získali mistrovský titul (2016) a dva tituly vicemistrů (2017, 2019). Vítězstvím v základní části se navíc jako první z českých týmů znovu kvalifikovali do Ligy mistrů.

Teď před sebou Liberečtí mají další, vyšší cíl: celkové extraligové prvenství. „Jsme rádi, že se nám podařilo vyhrát základní část. Snažili jsme se o to celou sezonu. Ale pokračujeme dál,“ řekl útočník Libor Hudáček.

Devětadvacetiletý slovenský reprezentant má na kontě čtyři kola před koncem dlouhodobé části 30 branek a 58 bodů, což je extraligový rekord v podání cizince. „Teď to neprožívám. Až se ale na to za pár let zpětně podívám, bude to asi pro mě znamenat hodně,“ podotkl.

„Nikdy se mi nepovedlo vstřelit tolik gólů, užívám si to a střílím dál. Je to pěkný pocit. Hrajeme ale týmový sport, takže chceme vyhrát druhý pohár. Když se nám to nepodaří, tak přijde smutek. I když máte takovou sezonu.“

Liberec vyhrál dlouhodobou část i přesto, že začátek sezony se mu moc nevydařil. V prvních kolech sice Bílí Tygři vyhrávali, ale dostávali hodně branek. V polovině října poté prohráli pětkrát za sebou. Vše se zlomilo výhrou 2:0 na Spartě. Klíčovými faktory na cestě k úspěchu poté byly výkony brankáře Dominika Hrachoviny, hra v oslabení a v přesilových hrách.

Zkušený útočník Lukáš Krenželok míní, že krize byla pro tým dobrá. „Kdyby člověk jenom vyhrával a vyhrával, tak může přijít prohra a člověk se z toho sesype. Od té série proher se nám dařilo. Poté už jsme prohráli maximálně dvakrát v řadě. Pracujeme na tom už pět, šest let a vychází to,“ řekl Krenželok, který je v Liberci šest let a základní část extraligy s ním vyhrál už počtvrté.

Hned po svém podzimním příchodu do Liberce se brankář Dominik Hrachovina zařadil k největším oporám týmu.

Vítězný gól v zápase s Plzní, který definitivně zajistil Bílým Tygrům vítězství v základní části, vstřelil parádní trefou ze vzduchu útočník Adam Musil. Člen slavné hokejové dynastie přišel do Liberce před sezonou a hned se mohl radovat z trofeje. „Je to skvělé! Víme, že nás ještě čeká kus práce, ale Prezidentský pohár byl jedním z našich cílů. Jsme moc rádi, že se nám ho podařilo získat,“ uvedl Musil.

Fanoušci si po výhře s Plzní vyžádali liberecké hokejisty z kabiny zpátky na led, aby s nimi triumf mohli oslavit dosytosti. „Pro mě to byl super zážitek, doposud jsem nic takového nezažil. Je to moje první velké vítězství. Doufám, že brzy přijdou další,“ zářil Adam Musil. „Že tady Prezidentský pohár po zápase s Plzní fyzicky nebyl, nevadí. Doufáme, že na konci přivezeme ten hlavní!“

Do závěru základní části zbývají ještě čtyři kola, ale Liberečtí dopředu odmítají, že by po zisku Prezidentského poháru už neměli o co hrát. „Nic se nemění, chceme, aby se nám povedla i závěrečná utkání před play off a správně jsme se naladili,“ prohlásil Musil.

„Musíme se ještě připravit na poslední čtyři zápasy, poté budeme mít dvanáct dní volno. Zregenerujeme, pořádně potrénujeme a připravíme se,“ přidal se lídr klubové produktivity Libor Hudáček.

S motivací prý problém nebude. „Je to každého věc, já s ní určitě nebudu mít problém. Myslím si, že trenéři taky s něčím přijdou. Nebojím se, že by opadla,“ dodal Hudáček.

Tři z posledních čtyř utkání základní části sehrají Liberečtí na ledě soupeřů. V pátek jedou na Kometu, v neděli se představí v Plzni, se kterou sehrají už druhý zápas během jediného týdne. A v úterý po domácím zápase s Třincem si bez ohledu na výsledek znovu radostně zakřepčí. Oficiálně totiž převezmou pohár pro vítěze základní části.