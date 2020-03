Nenaplněný mistrovský sen. Augusta: Bylo to mezi námi, Třincem a Spartou

Zkusme dát stranou pandemii a bavme se jen o sportu.

Až na malé výkyvy na začátku jsme měli velice dobrou základní část, mužstvo bylo silné skoro na všech postech. Proto jsme se hrozně těšili na play off. Je to zklamání, že jsme neměli možnost přidat k Prezidentskému poháru ten mistrovský.

S odstupem času je skoro nepochopitelné, že jste na začátku sezony prožili sérii pěti proher za sebou. Tehdy o vás řada fanoušků pochybovala.

Když se na to dívám zpětně, tak kromě utkání v Třinci, které jsme odehráli velice špatně, jsme ve zbylých zápasech nebyli špatní. Tehdy jsme měli problém s defenzivní hrou. Povedlo se nám to zlomit vítězstvím na Spartě, po které jsme měli zase dlouhou šňůru výher. Ta zůstala trošku ve stínu.

Jak pro vás osobně bylo těžké navázat na úspěchy v Liberci v roli hlavního kouče?

Člověk chce uspět kdekoli. Když se nedaří, tak o tom přemýšlíte, ale o to víc musíte pracovat. Zpětně nám to ukázalo, že jsme zvolili správnou cestu, dělali jsme dobré tréninky a zlepšili defenzivní hru, což nás zdobilo do konce sezony.

Jsou momenty, které rozhodují o budoucnosti trenéra. O jeho jménu a renomé. Vnímal jste to tak zásadně?

Jsou to ty momenty, to s vámi souhlasím. Ale základní věcí je, jaké má trenér hráče. Nejenom charakterově, ale i jak dokážou brát vaše pokyny, jak funguje vzájemná spolupráce. Bez toho může stát na střídačce kdokoli a dopadne špatně. Je to i ukázka toho, že trenér musí hráče přesvědčit, aby šli jeho cestou. Já jsem to měl v tomto aspektu jednodušší, protože charakter hráčů v Liberci byl skvělý. Hráči věděli, co chtějí, a nakonec to dokázali.

Nepředpokládám, že byste měl v Liberci nejistou pozici, ale cítíte se teď pevnější v kramflecích?

Myslím, že u tohoto povolání nemůže člověk nikdy říct, že má jistotu. Mám za sebou druhou extraligovou sezonu. První v Boleslavi nedopadla podle předpokladů. Mám za sebou průlomový rok, přesto je přede mnou ještě hodně práce, abych se etabloval jako trenér na delší dobu. Je to hezká odrazová sezona, jsem hrozně rád, že můžu být v Liberci, kde se pyšní výchovou hráčů a ustáleným systémem a kde se nelítá od jedné strany ke druhé.

Během play off nikdo nechce hodnotit soupeře, ale teď to asi můžete říct: Koho jste považoval v cestě za titulem za největšího soupeře?

Třinec a Spartu. Třinec po zkušenosti z loňské sezony, kdy nás porazil ve finále: má obrovsky zkušené mužstvo plné hráčů, kteří vědí, co to stojí dojít si pro pohár. Byli připravení se o něj znovu porvat. A Sparta si šla celou sezonu za jediným cílem. Měli skutečně silné mužstvo, vyměnili i trenéry. Říkám to, byť jsme s nimi měli v základní části dobrou bilanci.

V Liberci jste byl už loni coby asistent. Cítil jste, že jste letos dál a máte větší šanci dojít až na vrchol?

Byla to podobné jako v první sezoně. Řekl bych, že jsme měli o něco lepší speciální formace, které často klíčová utkání rozhodují. Hlavně naše první přesilovková pětka hrála líp než ta loňská.

Také se vám podařilo dobře vyřešit brankářský post, viďte?

To bylo jedno z klíčových rozhodnutí sezony. Musíme poděkovat majiteli Petru Syrovátkovi a Filipu Pešánovi, že přivedli Dominika Hrachovinu. Velice dobře zapadl do mužstva a podával neskutečné výkony, byť byly podpořené zlepšenou defenzivní hrou celého týmu. Byl to kousíček mozaiky, který zapadl do mezery úplně přesně.

Předpokládám, že teď usilovně řešíte, jak bude vypadat tým příští rok, že?

Řešíme, ale tohle je teď spíš otázka na management. Já jsem jsem přece jenom v pozici trenéra.

Se stávajícím týmem budete asi spokojený a moc změn není třeba dělat. Pouze odejde brankář, takže je potřeba sehnat adekvátní náhradu.

Určitě. Je tam pár jmen, u kterých je otazník. Byli tam hráči, kteří prožili svoje nejlepší sezony v kariéře a určitě o ně bude zájem jinde. Je to i otázka, jakým směrem se vydáme ohledně financí. Ale budeme se snažit udržet mužstvo co nejvíc pohromadě, protože bylo úspěšné. Liberec chce být úspěšný.

Hodně chvály bylo slyšet na adresu Ladislava Šmída. Tedy hráče, který už už končil kariéru, ale místo toho zažívá druhý vrchol. Byl pro vás extrémně důležitý?

Byl, hokejista, který je schopný odehrát v průměru 28 minut na zápas, je pro mužstvo velice důležitý. Měl pozici ještě těžší, protože Ševc odešel do Boleslavi. Byl na to sám i směrem do ofenzivy. Ale popasoval se s tím neskutečně. Je velice dobře trénovaný. Je vidět, že si prošel NHL, ví, jak se nachystat. Je radost se na něj dívat, jak se připravuje na každý trénink a zápas. Je to obrovská škola pro naše mladé kluky.

Šmíd byl vždycky považovaný za defenzivního beka - kde se to v něm vzalo?

Já si myslím, že akorát plnil to, co po něm chtěli. Tady dostal od Filipa Pešána trošku víc volnosti a ukázal, že umí hrát i dopředu.

Troufl byste si o něm říct, že byl jedním ze tří nejlepších beků v extralize?

Já měl možnost trénovat ho dva roky a troufnu si tvrdit, že oba dva byl v extralize nejlepší.

Kromě něj a Hrachoviny byl úspěch závislý také na Liboru Hudáčkovi, tihle tři byli základní osou týmu, souhlasíte?

Určitě. Ještě bych doplnil Michala Birnera. Hudy měl neskutečnou sezonu, ale díky Michalu Birnerovi, jenž byl malinko ve stínu. Nakonec v závěru dopadli bodově stejně. Velice dobře si sedli. Speciálně na přesilovkách byl Michal Birner velkým článkem, který se na úspěších podílel. Roli měl i mimo led při přípravách na soupeře. Tihle tři byli základ úspěchu.

Kvůli koronaviru máte mimořádně dlouhou pauzu. Jak je těžké vymýšlet, co teď mají hráči dělat?

Pauza bude dlouhá, ale máme nachystané dvě varianty. Pokud půjde všechno dobře, tak se sejdeme, když ne, hráči dostanou individuální plán. Osobně si myslím, že to v extralize stejně směřuje k tomu, že se hráči budou přes léto připravovat sami. Nevím, jestli je to otázka roku, dvou nebo tří, ale časem k tomu prostě dojde.

Tedy jako v NHL?

Ano, funguje to tak i v Německu nebo ve Švýcarsku, kde se sejdou 1. srpna a trénujou společně jen měsíc před sezonou. Vidím, že už dneska má spousta hráčů v celé extralize svoje kondiční trenéry a připravují se individuálně. Je to těžší pro mladší hráče, kteří se to budou muset naučit. Nebo se budou tréninky dělat jenom pro mladší hráče - to se uvidí. Věřím, že i když bude pauza delší než obvykle, tak se hráči budou schopní připravit. Je to jejich živobytí a trénovat se dá všude.

Máte možnost určovat trend. Zavedete individuální přípravu v Liberci?

Ono je těžké s tím začít z nuly jako trenér. Věřím, že 80 až 90 hráčů je schopných se dobře připravit. Na druhou stranu není špatný ani český model, protože se vám během přípravy tvoří vztahy mezi hráči. Obě varianty mají něco do sebe. Bude záležet na dohodě s vedením klubu, možná to bude otázka peněz.