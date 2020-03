Ve Zlíně led nerozpustili. Máme na čem pracovat, ujišťuje trenér

„Kluci už rozdělali táborák, ani tam nechoď,“ houkl Martin Hamrlík na svého kolegu Roberta Svobodu, když ve středu před obědem odcházel z kabiny zlínských hokejistů.

Den poté, co jejich tým před liduprázdným hledištěm olomouckého zimního stadionu srovnal stav předkola extraligového play off na 1:1, se nejen trenéři Beranů smiřovali se smutným faktem, že sezonu jim předčasně ukončí protiepidemická opatření související se šířením koronaviru COVID-19.

Svoje hokejové náčiní však zlínští hráči obrazně řečeno ještě pálit nemusí. „Nemyslel jsem si, že je řešením oddálení. S tím jsem nepočítal,“ reagoval Svoboda na odpolední překvapivou zprávu, že play off se prozatím odkládá na 29. března. „Nevím, jestli to dává smysl. Počítali jsme, že se předkolo buď dohraje, nebo je konec.“

Podle původního rozpisu se ve čtvrtek měl na Zimním stadionu Luďka Čajky od 17 hodin uskutečnit třetí zápas předkola, o den později čtvrtý. Všechno je ale úplně jinak.

„Ve čtvrtek ráno se sejdeme včetně vedení klubu a řekneme si, jakým způsobem budeme pokračovat,“ uvedl Svoboda. Led zatím ve Zlíně rozpouštět nebudou. „Zůstaneme v přípravném režimu. Máme na čem pracovat, co zlepšovat.“

Pakliže by se play off znovu rozjelo, o postupujícím z předkola by rozhodl jediný zápas hraný v pondělí 30. března ve Zlíně.

S jakým počtem účastníků, je momentálně ve hvězdách. Musí však padnout podmínka o maximálním počtu 100 aktérů. „V každém případě by to pro nás byla výhoda. Domácího prostředí se nevzdáváme,“ prohodil kouč Beranů, kteří se v úterním utkání v Olomouci mnohem lépe vyrovnali s absencí fanoušků na tribunách.

„Atmosféra scházela. Že chybí lidé, je samozřejmé. Ale kdo se díval na televizi, viděl velmi dobrý hokej,“ mínil Svoboda.

Spokojení museli být především zlínští příznivci. Berani dorovnali pondělní porážku 1:5 vítězstvím 3:1.

„Z naší strany tam bylo všechno, co jsme chtěli. Celý zápas jsme hráli play off hokej, v pondělí to bylo jen část. Tým ukázal, že je soudržný a silný, že má svoji kvalitu,“ pochvaloval si Svoboda proměnu mužstva. „Pokud to bylo poslední utkání sezony, tak je to příjemný konec. Kdo vyhraje v play off poslední zápas, nemohl prohrát sérii,“ řekl Svoboda v nadsázce.

V předchozích dvou ročnících Berani předkolo nezvládli, jak dopadne letošní série, však nemají plně ve své moci.

„Je to výjimečná situace. Ale netrápíme se tím, co nemůžeme změnit,“ dodal Svoboda.