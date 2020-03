Když sezonu ukončíme, mistrem nebude nikdo, vzkázal šéf extraligy

Dvě úterní partie předkola se po vleklých peripetiích a nejasností kolem výkladu o stovce přítomných nakonec i bez diváků odehrály, na nějakou dobu to ale byla poslední extraligová klání. Série Olomouc - Zlín a Hradec Králové - Karlovy Vary byly pozastaveny, stejně jako celé play off, minimálně do 29. března.

Šéf extraligy Josef Řezníček to oznámil po jednání svazu se všemi deseti zúčastněnými kluby. Aby se mohla sezona 2019/20 dohrát, musejí se do té doby zmírnit bezpečnostní opatření v Česku, která zakazují události s více než stovkou zúčastněných. „Jsem člověk, který pořád věří. Přeju si, aby se soutěž nějakým důstojným způsobem dokončila,“ řekl Řezníček.

Pokud se tak nestane a rozehraná sezona skončí, jak se určí mistr?

Když se play off neodehraje, mistr České republiky nebude. Budeme znát pouze vítěze základní části (Liberec). Nepamatuju si na situaci z minulosti, kdy by se u nás něco podobného stalo.

Připadalo už při středečním jednání v úvahu, že se soutěž nedohraje?

Tahle varianta se vůbec nekomunikovala. Kluby přišly s tím, že určitě nechtějí hrát bez diváků, protože to jsou pro ně ztrátové záležitosti. Ze tří návrhů, které jsme jim připravili, se kluby jednoznačně přiklonily k odložení soutěže do 29. března a následnému pokračování. Pokud se do té doby omezení zruší a dalo by se hrát s diváky, tak by se pokračovalo ve zkrácené formě předkola i čtvrtfinále, semifinále a finále. (Více zde)

A když bude nadále platit současná podmínka pod 100 lidí na stadionu?

Kluby vyjádřily jednoznačný názor, že v tom případě nejsou schopné v tomto omezení bezpečně a podle všech nařízení utkání organizovat.

Šéf svazu Tomáš Král chtěl původně před přerušením dohrát alespoň předkolo, byla i tohle varianta?

S tím limitem stovky jsme se ale dostali do situace, kdy toho kluby nejsou schopny. Včera (v úterý) ta komunikace probíhala velice horlivě a my ani kluby jsme se nechtěli dostávat do opakované situace, kdy by hrozilo překročení opatření. Vláda dnes ráno znovu zaslala oficiální a upřesněnou verzi včerejšího omezení.

Opravdu by se kluby nedokázaly do stovky vejít?

Nejsou toho schopné. Sami jsme si už dělali nějaké analýzy, i dnes nám kluby deklarovaly, že se naprostá většina z nich dostává přes sto lidí. Tak, aby zajistily vše, co jim nařizují státní, bezpečnostní a hygienické normy, licenční řád a tak dále.

Co dál? Budete při změně omezení znovu jednat?

Určitě. Budeme situaci monitorovat, pokud by došlo k jakékoliv změně situace kolem rozhodnutí Bezpečnostní rady, tak na to zareagujeme. Pokud by se něco změnilo, tak po 29. březnu se to soutěž rozběhne tak, jak jsme si naplánovali. Pokud se situace zhorší, opět se kompletně svolávají všechny zúčastněné kluby pro play off.

Jaký je rozdíl mezi Českem a zeměmi, které už hokejové soutěže raději ukončily úplně?

Jsem v takřka hodinovém kontaktu se všemi kolegy z evropských lig. Dvacet minut před začátkem tiskovky se zrušilo play off i veškeré nižší soutěže v Norsku. Ve Švédsku hrozí podobný scénář. V Rakousku a Německu hraje obrovskou roli ztráta partnerů, jejich ligy nejsou zavázány k marketingovým partnerům tak silně, jako je tomu u nás. Některé naše obchodní společnosti jsou živy z toho, kolik lidí chodí na hokejové zápasy. Proto jsme jedna z lig, která tomu ještě dala šanci. Naše kluby k záležitosti přistoupily velice pragmaticky a využily možnosti, kterou jsme jim poskytli.

Co kdyby se koronavirus objevil v jedné z extraligových kabin?

Tahle situace by vedla k uzavření stadionů a okamžitému ukončení soutěže.