Nový plán, extraliga zatím nekončí. Předkolo i play off se odkládají

Hokej

Zvětšit fotografii Momentka z utkání Hradec Králové - Karlovy Vary. | foto: Martin Veselý, MAFRA

dnes 14:48 14:36

Zástupci extraligových klubů ve středu rozhodli, že sezonu zatím neodpískají. Play off i předkolo se pouze odkládají do 29. března, pak se bude situace vyhodnocovat znovu. Návrh klubů musí ještě schválit výkonný výbor svazu, ale v tom by problém být neměl. Zároveň se vymyslel plán, jak sezonu ve zkráceném modelu dohrát.

