Co bude s extraligovým play off? Svaz má rozhodnout po poledni

Zároveň ale dodal, že v případě menší koncentrace lidí a splnění podmínky do 100 účastníků je přípustné uspořádat zápasy bez diváků. „Víc jsme to ale neřešili, necháváme to na svazech,“ dodal Babiš.

Bezpečnostní rada státu kvůli šíření koronaviru do odvolání zrušila veškeré sportovní, kulturní a jiné hromadné akce nad 100 lidí. Hokejový svaz musí co nejrychleji projednat situaci vzhledem k faktu, že již večer pokračuje extraligové play off druhými zápasy předkola. Od 17 hodin se mají utkat Olomouc se Zlínem, o dvě hodiny později Hradec Králové a Karlovy Vary.

„Stanovisko vydáme kolem poledne,“ řekl v úterý ráno mluvčí svazu Zdeněk Zikmund. Olomoucký zápas je navíc v zapeklité situaci, začíná totiž hodinu před oficiálním začátkem platnosti omezení.

Kluby, které mají zajištěnou účast ve čtvrtfinále, už pozastavily nebo zrušily předprodej vstupenek.

Právě čtvrtfinálové série měly odstartovat příští týden v pondělí, včetně sledovaného souboje mezi Spartou a Brnem. Pražský klub zrušil již čtvrteční setkání hráčů s novináři a vyčkává na rozhodnutí svazu, zda se zápasy odehrají bez diváků, nebo se zruší úplně.

„Rozhodnutí Bezpečnostní rady státu respektujeme. Další vývoj hokejové extraligy určí mimořádné jednání Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, které proběhne v nejbližších dnech,“ uvedla generální manažerka Sparty Barbora Snopková Haberová.



Pražský klub využívá O 2 arénu, největší halu v zemi, která by na duely s Kometou pojala přes 15 tisíc diváků. Podle informací iDNES.cz by ztráta klubu při omezení diváckého vstupu činila zhruba 4 miliony korun na zápas.

V ohrožení je také květnové mistrovství světa, které se má konat ve švýcarských městech Curychu a Lausanne, o osudu šampionátu by se ale mělo rozhodnout až v polovině dubna. Také ve Švýcarsku je pozastaveno play off, podobně jako od pondělí na Slovensku.

Kvůli koronaviru zrušili organizátoři plánovaný souboj hokejových týmů univerzit Liberce a Ústí nad Labem o krále severu. Utkat se měly ve středu. Reaguje také zámořská NHL, která omezila vstup novinářů do šaten, zároveň doporučila hráčům omezit kontakt s fanoušky na minimum.