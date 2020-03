Hokejové zmatky. Naše domněnky byly chybné, vysvětluje šéf extraligy

„Přes dvacet hráčů na každé straně, box trestoměřičů, rozhodčí, zdravotní služba, ledaři, televizní přenos, statistici, maséři, trenéři...“ vyjmenovával po tiskové konferenci s novou - nečekanou - zprávou extraligový šéf Josef Řezníček.



Počet lidí starajících se o hokejový zápas se blíží ke stu i bez ochranky diváků. Taková Olomouc, která hraje od 17 hodin se Zlínem, zakázala vstup na stadion rovnou i novinářům. Stále ale není jisté, zda se utkání odehraje.

Myslíte, že se kluby pod sto přítomných vejdou?

Umím si to představit, ale organizace jako Liberec nebo Kometa mají štáb širší, tam může být problém. Klub může zredukovat pořadatelskou službu, když se hraje bez diváků, to je asi jediná věc. A taky si myslím, že do toho nemají patřit lidi z kanceláří, třeba marketing.

Jak to ale zkontrolujete, přece nebudete chodit po stadionu a počítat.

Bavíme se zatím o úterním předkole, zda jsme schopní ho odehrát. Musíme počkat, jestli dostaneme od ministerstva zdravotnictví oficiální stanovisko, to pak rozešleme klubům, které se s tím budou muset nějak poprat.

Ranní informace vlády nebyly svazu srozumitelné, že?

Vše bylo vágní. Celé to je šalamounské, takové gumové řešení. Ale my jsme nic nedělali na koleni, pracovalo na tom právní oddělení přes dvě hodiny. Bohužel, naše představy a domněnky se ukázaly jako chybné. V Německu vláda třeba vydala doporučení a šéfové lig je museli vyzývat, aby jim dali jasné stanovisko. Jinak to někdo bude dodržovat, někdo ne a budou škodní. Jsou v tom velké peníze, je potřeba se dívat na byznysovou stránku.

Jste naštvaný?

To nehodnotím. Kroky, které dělá v rámci bezpečnosti vláda, jsou správné. Tohle je specifické pole.

Třeba Olomouc už řekla, že na zápas novináře nepustí. Vy jste apelovali zejména na zachování marketingu, takhle nebudou rozhovory, fotky...

To jsme přesně nechtěli, ale nemůžu to komentovat, je to rozhodnutí samotného klubu. Je to na něm. Na to prostě nemám odpověď.