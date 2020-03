Došlo i na Česko. Kvůli viru se omezí sportovní akce, rozhodl stát

„Opatření jsou podle nás skutečně nutná, protože vícero států v Evropě nemá koronavir pod kontrolou,“ prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO) po úterním jednání bezpečnostní rady.

„Věřím, že tato opatření jsou správná. Za týden, až se tady sejdeme, to budete moci posoudit,“ sdělil novinářům Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví.



Co hokejové play off? Už v úterý, tedy v den platnosti omezení, má extraligové play off pokračovat druhými zápasy předkola. V pondělí pak mělo začít čtvrtfinále, včetně divácky atraktivní série mezi pražskou Spartou a Kometou Brno. Zatím není jasné, zda se zápasy odehrají bez diváků, nebo budou zrušeny úplně. Hokejová Sparta už v návaznosti na opatření zrušila čtvrteční setkání hráčů s novináři. „Rozhodnutí Bezpečnostní rady státu respektujeme. Další vývoj hokejové extraligy určí mimořádné jednání Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, které proběhne v nejbližších dnech,“ uvedla generální manažerka klubu Barbora Snopková Haberová.

Hokejový svaz zatím nepotvrdil, zda se extraligové play off bude nyní hrát bez diváků, nebo budou utkání odložena úplně. „Stanovisko vydáme kolem poledne,“ řekl v úterý ráno mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Výkonný výbor Ligové fotbalové asociace, která řídí první a druhou tuzemskou ligu, by měla o tomtéž rozhodnout ve středu.

„My chceme, aby lidi chodili do práce, aby nestála ekonomika. Ale pak ať jsou doma,“ řekl český premiér. „Nijak jsme neřešili zápasy, ale je možné, že třeba hokej proběhne stejně jako biatlon, tedy bez diváků. Pokud je to menší koncentrace lidí v šatně, zápasy by se mohly konat, ale nediskutovali jsme to,“ doplnil.

O možném zákazu či omezení konání velkých sportovních či kulturních akcí jednala Bezpečnostní rada státu už minulou středu. Tehdy však pro restrikce ještě neviděla důvod.

Uzavřela pouze biatlonový světový pohár v Novém Městě na Moravě, který se od čtvrtka do neděle uskutečnil bez diváků.

„Tu akci mělo navštívit až sto tisíc lidí. Navíc se naposledy konala v Itálii, kde ji navštívil i člověk, u kterého se nemoc objevila,“ vysvětloval hojně diskutovaný krok premiér Babiš.

V Česku se ale dál hrála například fotbalová liga, na jejíž vrchol – nedělní 295. derby pražských S – dorazilo do Edenu takřka 20 tisíc lidí. Tisícovky fanoušků minulý týden sledovaly na zimních stadionech také finiš základní části hokejové extraligy, která v pondělí rozehrála předkolo play off.

To může být nyní – jako všechny ostatní velké sportovní akce v tuzemsku – pozastaveno.

Výrazná omezení kvůli obavám z šíření nákazy koronavirem zasáhly sportovní dění po celém světě.

Jen pár hodin před začátkem organizátoři zrušili například prestižní tenisový turnaj v kalifornském Indian Wells.



V ohrožení je hokejový světový šampionát, který mají od 8. do 24. května hostit švýcarská města Curych a Lausanne. Na definitivní verdikt se čeká do polovina dubna. Ženský turnaj, který se měl konat na začátku dubna v Kanadě, byl v neděli zrušen úplně.

A pokud se situace v Evropě neuklidní, epidemie se může dotknout i fotbalového Eura. Od 12. června do 12. července by se turnaj měl odehrát ve dvanácti městech po celém kontinentu, což je za současného stavu jen těžko představitelná idea.

Nejdrastičtější jsou opatření v Itálii, v níž je po Číně, odkud se nemoc do světa rozšířila, nejvíc potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Od úterní půlnoci je celá země v karanténě, sportovní akce včetně fotbalové Serie A se nesmí hrát do 3. dubna ani bez diváků.

Zákaz veškerých sportovních zápasů či závodů na příštích čtrnáct dnů vyhlásilo v pondělí rovněž Slovensko.

Alespoň před prázdnými tribunami by se naopak podle posledních zpráv měly uskutečnit některé z odvet osmifinále fotbalové Ligy mistrů: ve Valencii, v Paříži a pravděpodobně v Barceloně.



Bez diváků se odehraje také duel Evropské ligy mezi Olympiakosem a Wolverhamptonem, odvetu utkání mezi Basilejí a Frankfurtem ve stejné soutěži zcela zakázaly švýcarské úřady.

Po doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) si fotbalisté až do odvolání nebudou mezi sebou ani s rozhodčími podávat ruce. Na stadionech, kam nesmějí diváci, budou zrušeny i novinářské mixzóny, rozhovory s hráči a trenéry pořídí pouze televizní stanice zajišťující přenos zápasu. Zámořské profesionální sportovní soutěže včetně hokejové NHL či basketbalové NBA zase pro zástupce médií uzavřou hráčské šatny.