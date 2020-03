ZVOLNĚNÍ: Když sto není sto. A v číslech vznikne trochu hokej

Stačila jediná esemeska, aby už končící úterní tiskovka hokejového svazu dostala bizarní happyend.

Jeho šéf Tomáš Král se po ní kvapně poradil s dalšími představiteli, usadil znovu za stoleček, odkud emotivně pronesl: „Jestli se do toho počítají hráči a ostatní, tak není o čem. Je dohráno.“

Chybné pochopení nejasného vládního nařízení fatálně překopalo plány co s vrcholem extraligy. A dozajista ovlivní i klíčové středeční jednání se zástupci klubů, které se chystají na play off.

Zatímco Král „po jobovce“ spěchal do kanceláře, šéf soutěže Josef Řezníček vyjmenovával, jaké je potřebné minimum lidí pro uspořádání mače. 22 borců na každé straně, trenéři, trestoměřiči, statistici, zdravotníci, ledaři. „Umím si představit počet pod sto, pokud se zredukuje pořadatelská služba,“ odhadoval Řezníček.

Pak zmizel i on, neb za necelé dvě hodiny začínal mač Olomouce se Zlínem.

Druhý zápas předkola se nakonec rozehrál.

S novináři nebo fotografy, kterým olomoucký klub nejprve rozesílal maily, aby na stadion nechodili. Potom jim návštěvu s posvěcením svazu dovolil. Podobné maily chodily do schránek i z Hradce Králové, který o něco později hostil Karlovy Vary.

Třeba v Olomouci měl štáb České televize dvanáct členů v hale, přenos vysílala soukromá 02 TV.

Nějak se to zvládlo. A co dál?

Zůstává ale otázkou, zda se další plánované duely vyřazovacích bojů uskuteční ve větších a modernějších arénách, kde je k chodu nutný početnější ansámbl. Řezníček pochyboval.

Pro kluby je to další podstatný argument, proč utnout sezonu po základní části. Už teď se jim nechce utrácet za pořádání zápasů, po nichž nevydělají na vstupném ani korunu. O vyplácení prémií hráčů za případný úspěch v play off ani nemluvě.

Svaz má naopak nasmlouvané sponzory, partnery a vysílatele, kterým garantuje určitý počet zápasů a odvysílaných hodin.

Biatlon proběhl, proč by nemohl hokej, ne? Ne, fakt ne

V nelehké době způsobené nekontrolovatelným šířením koronaviru Evropou ale jejich interpretace preventivního opatření vyvolala rozpaky.

Bylo by ale snadné vinit pouze hokejové mocipány za šlendrián při vykládání lejstra, které v úterý dopoledne představoval premiér Andrej Babiš (ANO). Když dostal otázku, zda se hokejové mače v tuzemsku mohou konat, trochu zmateně reagoval: „Tak biatlon proběhl. Netuším, co hokej, ale mohlo by to být v pořádku. Zápasy by se mohly konat, ne?“

Jenže pokud by už koncem minulého týdne platil výklad nařízení z úterního odpoledne, Světový pohár by se na Vysočině jet nemohl. Vždyť jen do mužského sprintu se přihlásilo sto závodníků. Trenéry, rozhodčí nebo organizátory už ani nemusíme počítat...

Pokud by se „pravidlo 100“ při hokejových zápasech nevztahovalo na pracovníky na zimácích, vsaďte se, jak by se až zázračně zvedly počty novinářů, techniků, zvukařů nebo třeba členů úklidové čety. Češi mají tak nějak v povaze, že se podobné rozkazy pokoušejí nějak přechytračit.

Teď to nejde.

Sto hlav, víc ani ťuk. Situace je vážná. Možná by změní výjimka pro organizování sportovních akcí, ale hlavy hokejových bossů jsou řádně zamotané už teď.