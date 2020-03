Radši extraligu ukončit, přemítají bohaté kluby. Jaká bude realita?

Není sto jako sto

Už úterý přineslo několik nápověd, jakým směrem se jednání bude ubírat. Svazové vedení těsně po tiskové konferenci celkem dramaticky zjistilo, jak chybná byla domněnka, že vládou vydaný zákaz pořádat akce s účastí nad sto lidí se v hokeji váže pouze na fanoušky.



„Jestli dostaneme oficiální potvrzení (od Ministerstva zdravotnictví), že se do limitu počítají úplně všichni na stadionu, hokej skončil. Není o čem diskutovat, soutěž by byla ukončena,“ zdůraznil viditelně rozladěný svazový šéf Tomáš Král. Extraligový zápas totiž přes všemožné škrtání pod sto lidí i s hráči neuspořádáte.



Následně přišla další zpráva: Pokud počet přesáhne sto, nevadí, pakliže jde o nutné osoby k pořádání zápasu či informování veřejnosti. Hrozný zmatek. Takový, že v Hradci Králové třeba novináře na stadion pustili, ale do Olomouce zpráva asi nedorazila. Klub totiž žurnalistům vstup zakázal, výjimku tvořili zástupci televize.

Z výše popsaného vyplývá první úkol. Svaz si musí konečně s vládou ujasnit, co znamená limit sta osob. Jisté ovšem je, že diváci mají utrum a hokej mohou sledovat jen v televizi.

Ukončit sezonu? Hrát v omezeném režimu?

Jedno z hlavních témat bude, zda chtějí kluby hrát zápasy play off bez diváků, či předčasně ukončí sezonu. Podle informací iDNES.cz se velké kluby jako Sparta a Kometa přiklánějí k názoru: Nenastoupit. Podle tabulek jim sice od partnerské marketingové agentury BPA hrozí sankce v řádu nižších milionů, jenže náklady na uspořádání zápasu by pro ně byly mnohonásobně vyšší.

I kvůli smlouvám s partnery, které jsou na přítomnost fanoušků navázané. Možnost, že na zasedání klubů projde varianta s předčasným ukončením sezony, je tedy více než reálná.

Pakliže by se hrálo dál, svaz už má promyšlené i náhradní zkrácené verze. „Přichystali jsme model, kdy by se série hrála na tři vítězná utkání. Klubům poradím, ať promyslí, co je nejpřijatelnější,“ potvrdil v úterý Král. Moc času ale nezbývá. Liga se může odsunout jen zhruba o 14 dní - hráčům na konci dubna končí smlouvy v klubech, pak oficiálně startuje nová sezona.

Komu titul? Kdo postoupí? Kladno se nezachrání

Jedno je třeba říct hned: Kladno sestoupilo dle regulí, příští sezonu prostě hraje první ligu, ať se dál děje, co chce. I to Král potvrdil. Kladenští fanoušci si nemůžou dělat naděje.

Svaz se naopak musí na dalším zasedání s prvoligovými kluby (od 15 hodin) dohodnout, kdo z první ligy do extraligy postoupí. Play off už začalo, dohraje se první liga bez diváků do konce? Nebo se sezona také zruší a postoupí vítěz základní části, tedy České Budějovice?

A pakliže se předčasně ukončí extraligová sezona, kdo se stane vítězem? Titul nejspíš připadne vítězi základní části z Liberce. Nebo že by byla liga bez šampiona? Přece jen Liberec za vítězství v základní části pohár už dostal.

Kromě toho?

Svaz chce s kluby řešit i to, jaké jsou případné varianty pro kompenzaci klubům za neprodané vstupenky, konkrétnější varianty ale dosud nepřiblížil.

Pokud se play off konat bude, nabízí se hypotetické situace: Co když extraligové kluby akreditují fanoušky jako tisíce „novinářů“? Ano, zní to bláznivě, ale ne nepředstavitelně. „Já tuhle českou otázku předpokládal, ale tady jde o život, k tomu snad nikdo nepřistoupí. To by byla totální hloupost. Já si to představit nedovedu, případně by ten klub byl odpovědný i ze zákona, mohlo by to být obecné ohrožení,“ odmítl Král.

Kromě toho by svaz zasáhl i v případě, že by kluby prodávaly omezený počet vstupenek za horentní sumy, ale taková otázka padla ještě v době, kdy svaz plánoval zvát na stadiony sto „fanoušků“. A znovu se řešily absurdní situace. Jak by se stovka fanoušků vybírala? Kolik by dostali hosté? „Lístky by stejně nejspíš dostali nejdůležitější kluboví partneři,“ vylétlo z úst jednoho ze svazových činovníků.

A jak se to tedy slučuje s prohlášením, že hokej bez fanoušků nemá smysl? Ale tenhle problém je nejspíš pasé.

Jak vše dopadne, bude veřejnosti jasnější odpoledne. Inspirovat se může hokejové vedení při rozhodování u sousedů. V úterý předčasně ukončila sezonu nejvyšší německá soutěž i rakouská mezinárodní soutěž EBEL, kde český účastník ze Znojma prohrával v play off s italským Bolzanem 0:3 na zápasy.