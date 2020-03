Basketbalistky ze severu Itálie míří do Prahy. Euroliga se hrát bude

„Sledujeme situaci, řídíme se všemi pokyny vlády, bezpečnostní rady státu i FIBA. A nikdo neřekl, že bychom proti Italkám neměli nastoupit,“ potvrdil manažer pražského týmu Marek Kučera.

Bezpečnostní rada státu kvůli koronaviru do odvolání zrušila veškeré sportovní, kulturní a jiné hromadné akce nad 100 lidí. Sportovní zápasy se mohou uskutečnit, pokud budou přítomni jen aktéři zápasu a nezbytní pořadatelé a organizátoři. Tým ZVVZ USK Praha podle tohoto pokynu zveřejnil na své facebookové stránce, že se klíčový zápas o postup do finálového turnaje Euroligy ve středu uskuteční bez diváků.

Že je soupeř z nejvíce ohrožené oblasti na severu Itálie? To nehraje roli.

„Neexistuje rozhodnutí, které by nám umožnilo jednat jinak, než abychom k zápasu nastoupili,“ říká Kučera. „Italská vláda dala sportovním týmům, které se účastní mezinárodních soutěží, výjimku, takže Schio přiletí do Prahy a bude připraveno utkání odehrát. Ve výpravě nebudou žádní fanoušci, přiletí jen tým a jeho doprovod. Celkem dvacet osob.“

„Ještě je tady je možnost, že ministerstvo zdravotnictví sem Schio vůbec nepustí. Potom by to bylo na FIBA. Jestli by se zápas odložil, nebo nehrál, to nedokážu říct,“ doplnil pro ČTK vedoucí pražského týmu Simon Bytel.



Koronavirová aféra už přispěla i k tomu, že se ve čtvrtfinále utká USK právě se Schiem. Ze základní skupiny se totiž Italky kvalifikovaly do tohoto souboje díky kontumačnímu vítězství nad Šoproní, jež proti nim kvůli obavám z nákazy odmítla nastoupit.

Schio tehdy bez boje získalo kontumační výhru 20:0. „Stejně bychom dopadli i my, pokud bychom k zápasu nenastoupili. To však nehrozí. Hráčky jsou připraveny utkání odehrát,“ slibuje Marek Kučera.

Úvodní čtvrtfinálové utkání se za zavřenými dveřmi uskuteční ve středu od 19 hodin. Odveta je v plánu o týden později, ale na italském severu to pravděpodobně nebude. „Ministerstvo vyhlásilo povinnou čtrnáctidenní karanténu pro všechny, co se vrátí z Itálie, takže my tam určitě nepojedeme. Máme na to oficiální dokument od vlády, takže bude opět na FIBA, jak rozhodne,“ uvedl Bytel. „Teď nás plně zaměstnává první zápas, o odvetě bude řeč později,“ dodal manažer Kučera.