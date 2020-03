Hokej bez diváků? Něco strašného, říkali hráči po předkole v Olomouci

Právě on patřil k nejhlasitějším odpůrcům uzavření stadionů pro diváky. Ovšem zdaleka nebyl jediným. Olomoucký trenér Zdeněk Moták prohlásil: „K hokeji patří emoce a diváci je přinášejí. Ať jsou klidně negativní, ať řvou, že jsme takoví nebo makoví, ale ať na stadionech jsou.“

Je to zvláštní pocit, když přichází vrchol sezony: dlouhých 52 kol bojujete o umístění v základní části, abyste si nakonec mohli vydřít postup do play off. Zápas místo toho atmosférou připomíná žákovské utkání. Vlastně ani to, jelikož na něm jsou přítomni alespoň rodiče hráčů.

„Buďme upřímní: nebylo to nic příjemného. Bez divácké atmosféry je to nezvyk. Pro nás bylo těžké nastavit si hlavu na hokej, když jsme celý den nevěděli, jestli se vůbec bude hrát nebo ne. Hrajeme pro lidi, pro tu kulisu, to vás žene dopředu. Tohle jsem zažil naposledy v juniorce nebo v první lize, když jsme hráli v Benátkách,“ pravil olomoucký bek Tomáš Dujsík.

Jeho parťák Nahodil připomínal, jak týmu fanoušci chyběli v závěru, kdy se tým hnal za vyrovnáním. A přirovnával atmosféru také k první lize, konkrétně ke Kadani. „Bylo to otřesné, připomínalo mi to dobu, kdy jsem s Třebíčí hrával právě tam před 40 lidmi. Je to hrozné, nevím, co se s tím dá dělat, ale je to něco strašného.“

Naštvaná slova z jeho úst padala možná i kvůli tomu, že Olomouc¨druhé předkolo nezvládla a prohrála 1:3. Nicméně radost ze situace neměl ani hostující veterán Bedřich Köhler, jenž nastoupil ke svému 900. duelu v nejvyšší soutěži.

„Vidíte, mám toho za sebou už docela dost, ale člověk může být pořád překvapený a zažít něco poprvé. Jasně, tentokrát byla absence diváků výhoda pro nás, ale příště to může být naopak. Prvních pár střídání bylo opravdu divných,“ netajil, byť vzápětí dodal: „Jelikož mělo utkání náboj, tak jsem to nakonec přestal vnímat.“

A co hokejisté říkali na možnost, že by se sezona předčasně ukončila? „To by mě mrzelo, protože si myslím, že máme na to postoupit a něco dokázat,“ pravil domácí Dujsík.

Jeho zlínský protějšek Zdeněk Okál, který k výhře svého týmu pomohl dvěma góly, reagoval: „Bohužel se situace nějak vyvíjí a nic s tím neuděláme. Jsme profesionálové. Já věřím, že se hrát bude, nedovedu si představit, že tohle byl poslední zápas sezony.“