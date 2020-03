Nedovedu si představit, že se letos bude mistrovství hrát, říká Král

dnes 14:30

Už řadu let probíhá veřejná debata o tom, zda by nebylo vhodné hrát hokejové šampionáty jednou za dva roky. Teď je tato varianta reálnější víc než kdy jindy. Může za to koronavirus. Pochybnosti nad uskutečněním tradiční akce začínají zaznívat z nejvyšších míst. Naposledy z úst šéfa Českého hokeje Tomáše Krále.

„Když vidím, jak se situace s koronavirem vyvíjí, tak si to nedovedu představit,“ prohlásil doslova. Nejasno kolem MS v hokeji: možná bez hráčů NHL, ženský turnaj se ruší úplně Důvodů k pochybnostem je víc než dost. Tak zaprvé: mistrovství světa se hraje za necelé dva měsíce ve Švýcarsku, kde už jsou s bezpečnostními opatřeními a prevencí napřed. Poslední dvě kola národní ligy se hrály bez diváků a stále není jasné, jak to bude s play off. Prezident Mezinárodní hokejové federace René Fasel navíc otevřeně prohlásil, že uskutečnit šampionát bez diváků nedává smysl. A také v podstatě odmítl nabídku Ruska, které chtělo letošní akci uspořádat v Soči. Tato varianta přijde nepravděpodobná i Královi. „Možné je samozřejmě všechno, ale že by se mistrovství světa letos hrálo někde jinde než ve Švýcarsku, to si nemyslím. Fasel je Švýcar, končí ve funkci šéfa IIHF a chtěl se rozloučit doma,“ přidává další důvod Král. Tomáš Král René Fasel Důležité bude datum 17. března, kdy by měla IIHF vydat k šampionátu stanovisko, jež se bude odvíjet od přístupu a rozhodnutí švýcarské vlády. O měsíc později, přesně 15. dubna, by se pak mělo definitivně rozhodnout o mistrovství. Informoval o tom generální sekretář svazu Martin Urban. „Už první vyjádření federace, které budeme znát za týden, může být celkem důležité,“ tvrdí. Švýcarské otazníky: Co se bude dít s hokejem? A co světový šampionát? Král nechává veškerou opatrnost stranou a na rovinu říká: „Fakt nevím, co by se muselo stát, aby se v polovině dubna zodpovědně řeklo, že bude šampionát bez problémů. Samozřejmě bych byl šťastný, kdyby turnaj proběhl, jenže celý problém není jen o Švýcarsku.“ Že nerozumíte? Potíží je zkrátka víc. Tak například z NHL se už ozývá, že zámořské kluby nebudou chtít z preventivních důvodů pouštět své hráče na mistrovství. Tím by akce dost utrpěla. Dále je problém s Kazachstánem, nováčkem elitní skupiny, jenž svým občanům zakázal do 1. června výjezdy mimo republiku. Tím pádem je už nyní jasné, že se turnaje nemůže zúčastnit. „A pak je tu Itálie, kde je celostátní karanténa a skoro zavřené státní hranice. Jedna věc je rozhodnout, že by se hrálo, druhou, jak by mistrovství vypadalo a kdo by na něj vůbec přijel,“ konstatuje Král. Radši extraligu ukončit, přemítají bohaté kluby. Jaká bude realita? Kvůli koronaviru navíc ještě reálněji hrozí, že se nebudou hrát utkání Euro Hockey Challange i České hokejové hry, které by se měly konat týden před startem šampionátu v Brně. Reprezentace by se tím pádem nemohla plnohodnotně připravovat. „Program reprezentace budeme přizpůsobovat tomu, jak to bude vypadat s mistrovstvím. Pokud by se nekonalo, je otázkou, jestli má smysl se sportovně připravovat. Na druhé straně máme určité závazky, které musíme a chceme plnit. V tuto chvíli neumím zodpovědět, jestli se budou zmiňované zápasy hrát,“ netuší Urban. Podle něj bude kromě situace v Česku záležet na jednáních se zeměmi, které se mají turnaje v Brně zúčastnit. Cílem svazu je však turnaj odehrát. „Pokud nám to nikdo nezakáže, nebudeme papažštější než papež,“ řekl Urban doslova.