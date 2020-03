Švýcarské otazníky: Co se bude dít s hokejem? A co světový šampionát?

Hokej

Další 1 fotografie v galerii Český útočník Jan Kovář v dresu EV Zug. | foto: Petr Eret , MAFRA

dnes 9:59

Prázdnou halou se rozléhalo zahryzávání bruslí do ledu nebo jasné pokyny ze střídačky. Přímo na ledě slyšel, jak se jeho soupeři vydýchávají. „Připadalo mi to jako nějaký přátelák v létě,“ líčí Jan Kovář pro MF DNES a iDNES.cz. „Bez lidí na tribuně je strašně těžké dostat do hry emoce.“