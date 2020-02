Útočník Kovář bude i dál hrát za Zug, podepsal novou tříletou smlouvu

„Všechno je tady skvělé. Tým, klub, liga, fanoušci i život. Rodina se tady cítí na sto procent pohodlně,“ uvedl Kovář, o jehož služby stály i přední celky KHL a lákaly jej zpět do mezinárodní ruské soutěže. „Těším se, že spojím budoucnost s tímto ambiciózním klubem,“ řekl Kovář.

Účastník olympijských her v Pchjongčchangu a šesti světových šampionátů přišel do Zugu před sezonou. V dosavadních 44 zápasech nasbíral 41 bodů za dvanáct branek a 29 asistencí, v kanadském bodování mu patří osmé místo. I díky němu klub vede ligu a je jedním z hlavních favoritů na zisk titulu.

„Jan je jedním z nejlepších centrů v Evropě. Je klíčovým hráčem týmu a má u nás důležitou roli. Splnil všechna naše očekávání a i v nadcházejících letech bude základním kamenem našeho týmu,“ uvedl generální manažer Reto Kläy.

Že je ve Švýcarsku maximálně spokojený, Kovář potvrdil i na začátku měsíce, kdy se představil v dresu české reprezentace na Švédských hrách. „Líbí se mi, že každý zápas je napjatý, jako kdybyste hráli proti Liberci, což se mi zdá skvělé. Je to tam víc nahoru dolů, víc se bruslí, napadá a na nikoho se nečeká. Je to rychlejší. Člověk se musí přizpůsobit. Baví mě to. Mám vysoký ice time, hraju přesilovky, oslabení a s tím jsem taky spokojený,“ řekl extraligový mistr a dvojnásobný vítěz KHL.