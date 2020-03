Nejasno kolem MS v hokeji: možná bez hráčů NHL, ženský turnaj se ruší úplně

„Jsme si vědomi situace ve světě, která se stále vyvíjí. Variant, které přicházejí v úvahu, je celá řada,“ volil diplomatická slova komisionář NHL Gary Bettman v rozhovoru pro The Athletic.

Ani on zatím netuší, jak přísná opatření bude muset nejslavnější hokejová liga přijmout, Bettman a spol. ale nechtějí nic riskovat.

Na uzavírání arén zatím v NHL nedošlo, některá opatření už však soutěž zavádí. Novináři nejsou vpouštěni do šaten, jak bývalo zvykem, místo toho musejí vyčkat až na oficiální tiskovou konferenci. Hráči dostali nařízení, aby omezili kontakt s fanoušky na minimum. Zaměstnanci ligy zase nesmějí pracovně cestovat do Evropy.

V souvislosti s tím se objevil další strašák pro hokejové fanoušky – pokud se květnové MS v Curychu a Lausanne nakonec uskuteční, pustí na něj NHL své hráče? Podle serveru The Athletic je totiž v kuloárech čím dál diskutovanější varianta, že liga zakáže účast na turnaji ve Švýcarsku.

V zemi jsou minimálně do konce tohoto týdne zakázány všechny události s více než 1 000 fanoušky, kvůli čemuž se odsunul i začátek play off švýcarské ligy. Poslední dvě kola základní části se odehrála bez diváků.

„Pokud by se bez nich mělo konat i mistrovství světa, nevidím smysl v tom ho vůbec pořádat,“ řekl na začátku března prezident Mezinárodní hokejové federace (IIHF) René Fasel v rozhovoru pro deník Blick.

Zároveň zdůraznil, že IIHF bude s dalšími kroky vyčkávat do 15. března, kdy se rozhodne o dalším vývoji situace ve Švýcarsku.

Federace smetla ze stolu návrhy na přesunutí šampionátu do jiných zemí, přičemž nejhlasitějším zájemcem bylo ruské Soči. Stanovisko IIHF je jednoznačné – buď se šampionát uspořádá s diváky podle plánu ve Švýcarsku, nebo se neuspořádá vůbec.

Podobný osud potkal ženské mistrovství světa, které se mělo uskutečnit od 31. března do 10. dubna v kanadských městech Halifax a Truro. V neděli ale IIHF rozhodla o zrušení celé akce. „Co na to říct? Prostě sebereme celou sezonu a hodíme ji do koše,“ byl naštvaný kouč českých hokejistek Petr Novák v rozhovoru pro hokej.cz.

V ohrožení je také mužský šampionát do 18 let, který se má konat od 16. do 26. dubna v americkém Plymouthu.

A co bude s nejsledovanějším seniorským turnajem v květnu? Funkcionáři nechtějí uspěchat rozhodnutí, a tak si stanovili datum pro finální verdikt na polovinu dubna. Nezbývá tak nic jiného než čekat.