Začalo „volno“. Zlín má kádr na příští sezonu téměř kompletní

„Má ke zlínskému hokeji nebývale pevný vztah a je příkladem neúnavného bojovníka a srdcaře. V minulosti ho zbrzdila nešťastná zranění, ale vždy se vrátil zpátky a v plné formě,“ řekl Robert Svoboda, trenér extraligového áčka a sportovní manažer klubu.

„Vůbec jsem nepřemýšlel nad jinou variantou, neboť zde mám rodinu a perfektní zázemí. Setrvání ve Zlíně bylo na prvním místě i kvůli skvělým fanouškům,“ vzkázal Okál, který vytvořil s Honejskem a Šlahařem nejúdernější formaci Beranů.

Chvíli před ním parafoval dvouletý kontrakt Honejsek a podle informací MF DNES by mohl zůstat také Šlahař.

„Stěžejní hráči jsou podepsaní. Zůstává pár otazníků,“ poznamenal Svoboda.

Na mysli má dvojici cizinců – obránce Ralfse Freibergse a útočníka Valentina Claireauxe. Zatímco kapitán lotyšské reprezentace ve Zlíně s největší pravděpodobností po třech letech skončí, šance, že bude pokračovat francouzský forvard, není malá.

„Je to otevřené. Ale pokud ani jeden nepodepíše, pro nás to není neřešitelný problém,“ naznačil Svoboda. Hokejisté se měli sejít naposledy v této sezoně dnes na Zimním stadionu Luďka Čajky, Freibergs i Claireaux už ale předtím spěchali do svých zemí.

Kdy se hráči potkají znovu, netuší momentálně nikdo. Volno od hokeje budou mít minimálně do konce dubna, kdy obvykle začíná suchá příprava.

„Pokud by to nešlo, kluci by větší část přípravy mohli naplnit sami. Jsou zkušení, individuální přípravu by zvládli,“ věří Svoboda.

Klíčový je pro něho nástup na led. Ten může ovlivnit nejen koronavirus, ale také pozdější start extraligy, která by podle zákulisních informací mohla začít až ve druhé půlce září.

Hosták: Ekonomické dopady budou, teď má přednost zdraví

Vedení klubu se bude mezitím snažit tlumit ekonomické dopady, které předčasný konec sezony způsobil. „Jejich rozsah se nedá odhadnout, ale budou milionové,“ přiblížil generální manažer klubu Martin Hosták. „Nevíme, jestli přijdou všechny platby z BPA,“ zmínil Hosták letitého marketingového partnera extraligy.

Na účtu klubu budou chybět finance, s nimiž počítal z prodeje vstupenek na minimálně dva domácí duely předkola play off proti Olomouci. Řada zlínských příznivců se přitom peněz za již zakoupené vstupenky chce vzdát.

„Všem těmto fanouškům bych chtěl poděkovat. Jedná se o malé gesto, ale potvrzuje se, že zlínská komunita má k sobě velmi blízko. Předčasné uzavření zimního stadionu pochopitelně způsobilo trhlinu v sezonním rozpočtu a i tahle iniciativa nám pomůže ji minimalizovat,“ poděkoval Hosták.

„Před ekonomikou má ale teď přednost zdraví,“ dodal šéf Beranů.