Na střídačce jsme byli za šašky. Honejsek a spol. se museli hecovat

Uvědomoval jste si, že to byl dost možná váš poslední gól sezony?

Když jsme se dozvěděli, že se bude hrát bez diváků, tak jsme si s kluky řekli, že se musíme o to více hecovat. Být na střídačce tak trochu šašci - houkat po sobě, nahlas se chválit, abychom byli co nejvíce slyšet. Udělali jsme si svoji atmosféru, to nám dodávalo energii. Při gólu jsem měl stejné emoce, jako kdyby byla plná hala.

Pokračování předkola bylo zatím odloženo. Ale pravděpodobnější je, že už hrát nebudete. Co na to říkáte?

I s ohledem na okolnosti v ostatních zemích myslím, že to tak nakonec dopadne. Dokážu si představit, že bychom hráli bez diváků. V pěti jsem se radoval z gólu a měl jsem na stadionu jenom svého taťku. Myslím, že více zápasů jsme odehráli bez fanoušků než s fanoušky. Ale hokej teď není to hlavní.

Že zřejmě přijdete o vyvrcholení sezony je druhořadé, že?

Beru, že jsou to správná rozhodnutí, a žádnou lítost kvůli tomu necítím. Mám měsíčního syna, takže bych chtěl, aby se ho tento stav netýkal. Aby nehrozilo, že by se koronavirus objevil v našem okolí, v blízké rodině.