Série Sparty s Kometou je v tahu. Škoda, ale zdraví je víc, říká Řepík

Nakonec tak nedojde ani na dlouho očekávanou čtvrtfinálovou sérii mezi rivaly Spartou a Kometou. „Všichni jsme se těšili, je to špatná zpráva. Na druhou stranu je zdraví jasně přednější,“ uvědomuje si sparťanský kapitán Michal Řepík.

Co říkáte na rozhodnutí svazu?

Je to nepříjemné. Těšíme se na to celou sezonu, hrajeme o co nejlepší umístění v play off. Je to škoda, ale jde o zdraví, takže rozhodnutí státu chápu.

Vzhledem k předchozímu vývoji se ale podobný verdikt dal asi čekat.

Vnímali jsme to. V kabině jsme se o tom bavili každý den, o nových informacích, které k nám přicházely. Takže překvapující to určitě nebylo. Svaz nějakým způsobem rozhodnout musel, byl k tomu přinucen státem.

Na druhou stranu, ještě dva týdny zpátky by asi podobný krok čekal málokdo, že?

Ale všichni jsme věděli, že koronavirus tady je, jen nebylo tolik nakažených. Všichni jsme si mysleli, že by to tu nemuselo být tak strašné. Ale bohužel to sem přinesli cizinci nebo lidé vracející se z hor a už to jelo. Teď už máme skoro sto nakažených. Nebude jednoduché to zastavit.

Pro Spartu je celá situace dost smolná i v tom, že se všichni upínali k vypjaté čtvrtfinálové sérii s Kometou.

Těšili jsme se na ni celá Sparta – vedení, hráči, zkrátka všichni. Mrzí nás to i kvůli vynikající atmosféře, která by na zápasech byla. O to přijedeme. Je to nepříjemné i pro vedení a majitele, které musí mrzet ztráta peněz. To se ale asi týká všech týmů, které se do play off dostaly.

Sledoval jste v televizi úterní zápasy předkola, které se hrály bez diváků?

Chvílemi jsem se koukal. Bylo to zvláštní, v takových kulisách jsme byli zvyklí hrát v dorostu nebo juniorce, ne v profesionálním hokeji. Pro ty hráče to muselo být nepříjemné. Četl jsem, že to vnímali spíš na střídačce než na ledě, v zápřahu na to tolik nemyslíte. Na druhou stranu diváci můžou pomoct v klíčových momentech, vyburcovat vás. Chápu, že chtěl svaz dohrát alespoň předkolo, aby byla osmička daná. Ale z mého pohledu je o ničem hrát zápasy play off bez diváků.

Teď před sebou máte nečekané volno. Jak s ním naložíte?

To ještě ani pořádně nevím. Asi budu trávit čas s rodinou, možná zajedu za rodiči. Do města tady v Praze se mi moc chodit nechce, když máte díte, bojíte se o trochu víc. Budu se zdržovat spíš v rodinném kruhu a hlavně doma.