Život jako pestrobarevný klip. Peter Bebjak chystá film o slovenském Gottovi

Zatímco na nebi české pop-music byl v 70. a 80. letech nejzářivější hvězdou Karel Gott, na Slovensku ve stejné době hitparádám vládl Karol Duchoň. Zpěvák s obrovským talentem, který ale nestihl naplno zúročit. Životní příběh „československého Toma Jonese“ plný úspěchů, ale i dramat zaujal režiséra Petera Bebjaka natolik, že se mu rozhodl věnovat svůj nový film. Natáčení dobového hudebního filmu Duchoň začne už za pár týdnů.

„Když jsem před pár lety slyšel velmi dobrou interpretaci písničky Mám ťa rád, kterou zpíval Adam Ďurica, vyhledal jsem si čtyřicet let starou verzi v podání Karola Duchoně. Hned potom jsem si z nostalgie koupil jeho výběrové CD a najednou mi v autě hrály všechny jeho staré – převzaté i původní hity,“ vzpomíná režisér Peter Bebjak.

„Chtěl jsem dosáhnout například to, co Karel Gott. Myslím, že jsem toho mohl dosáhnout,“ konstatoval Karol Duchoň v roce 1981 v rozhovoru pro časopis Populár. Tehdy mu do konce života zbývaly čtyři roky a potýkal se se stále většími problémy s alkoholem. Ostatně i postava Karla Gotta se ve filmu objeví, stejně jako další výrazné osobnosti tehdejší domácí hudební scény. Bouřlivý životní příběh Karola Duchoně se dostane na plátna kin v létě 2025. Tedy v roce, na který připadá 75. výročí jeho narození a 40. výročí úmrtí.

Film, který vzniká v produkční společnosti DNA Production, se připravoval několik let. Během vývoje scénáře byli režisér filmu a scenáristé v úzkém kontaktu s Duchoňovou rodinou, stejně jako s jeho nejbližším spolupracovníkem Lubošem Zemanem. Díky tomu vznikl biograficky přesný portrét, který reálně zachycuje jeho život i veřejnosti méně známé stránky.

„Velmi nám záleží na tom, aby obraz Karola Duchoně, který divákům ukážeme, byl pravdivý. Nikdo ho neznal lépe než jeho rodina a nejbližší spolupracovníci. Jsou to oni, kdo vědí, jaký byl, když se vyply kamery a když zavřel dveře svého bytu. A jsou to oni, kdo je součástí tohoto příběhu. Karol Duchoň nepotřebuje ani hyperbolu, ani skandalizování. Jeho život je plný tak silných emocí a tak magnetizující hudby, že dokáže přitáhnout jak starší generaci, tak i mladé diváky,“ přibližuje zákulisí příprav filmu producent Rasťo Šesták.

„Duchoňův život je pro mě jeden velký klip. Intenzivní jako filmy Baze Luhrmanna, plné pozlátka, afektu, efektu, rychlosti, zábavy, povrchního pocitu, ale zároveň velmi soustředěné a přítomné při každém jednom důležitém rozhodnutí, při každém jednom důležitém zaváhání,“ dodává Peter Bebjak.