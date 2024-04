Karlovarský festival ocení Ivana Trojana, dostane Cenu prezidenta

„Je pravdou, že když dostával glóbus Bolek, tak se bál, aby si novináři nemysleli, že je to z protekce, že jsme kamarádi. To samé by mohlo být u Ivana, ale není to tak. Patří k nejobsazovanějším hercům uplynulého čtvrtstoletí,“ uvedl prezident festivalu Jiří Bartoška k letošnímu výběru oceněné české osobnosti.

Festival uvede na Trojanovu počest snímek Karamazovi. Součástí programu bude i uvedení Trojanova aktuálního monodramatu Žáby, který měl premiéru minulý pátek. Novinku odehraje v karlovarském Městském divadle.

V rámci filmové přehlídky dojde každý rok i na premiéru restaurované verze české klasiky. Letos to bude snímek Stíny horkého léta od legendárního režiséra Františka Vláčila. Poválečné drama z roku 1977 si právě z karlovarského festivalu odneslo hlavní cenu, tedy Křišťálový glóbus.

Součástí programu bude kinematografická reflexe díla Franze Kafky.

Připravujeme podrobnosti