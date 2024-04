V páru se dá dobře tvořit, záleží na partnerovi, říká Vanda Chaloupková

Setkáváme se na prezentaci nového festivalu, který proběhne 30. dubna až 5. května v Ostravě. O co se jedná?

Jde o multižánrový Fest1val. Já sem přicházím za filmovou sekci, jelikož náš film Jedna noc bude mít na tomto festivalu předpremiéru. Návštěvníci se mohou se těšit na architekturu, výstavy i módní přehlídky. Tím, že se spojily všechny ty sekce dohromady, to bude opravdu multižánrovka.

Na čem momentálně pracujete?

Právě pracuji na své prvotině, na svém debutu. S kameramanem Václavem Tlapákem připravujeme film, jehož scénář jsme letos přihlásili i na festival do Karlových Varů. Uvidíme, jestli si nás vyberou, abychom ho mohli uskutečnit.

Z tvůrčího života vám je vám hodně blízké Divadlo Na Fidlovačce. Proč konkrétně to?

Jelikož je to divadlo, kde jsem v podstatě od samotných začátků, od mé maturity. Už to bude třináct let. Je to divadlo, kde jsem sice hostem, ale považuji ho za svou domovskou scénu. Doufám, že to tak zůstane i nadále.

Co musí herečce proběhnout hlavou, aby se rozhodla, že nebude hrát, ale spíš tvořit a vezme si na svá bedra i produkci?

Myslím, že v každé fázi života člověka někdy přijde moment, kdy se v tom, co děláte, chcete nějak posunout dál. Nicméně u mě to bylo trošku jinak. Odmalička jsem psala, zapisovala jsem si všechno možné. Dokonce jsem napsala jeden scénář plný vtipů. Vždycky jsem také ráda fotila a zachycovala dění... Takže režijní ambice mám vlastně odjakživa.

Tvůrčí život musí jít ruku v ruce s tím osobním. Když to tam nefunguje, tak to nejde ani v tom profesním, kde pak člověk rozdává křečovité úsměvy. Jste také toho názoru?

Myslím, že v páru se dá dobře tvořit. Záleží, koho máte za partnera. Naopak si myslím, že když to třeba neklape v práci, tak to může klapat ve vztahu, nebo obráceně. Je dobré, aby alespoň jeden z těch pilířů vždycky držel.

Věříte vy osobně ve vztahy z jednoho oboru? Máte s tím zkušenost?

Jo. Určitě věřím. Osobní zkušenost sice nemám, ale vidím, že některé ty páry fungují velmi dobře a mohou spolu efektivně využívat společně strávený čas.

Cítíte se jakožto žena v dnešní době pod tlakem? Co vás dokáže hodit do absolutního klidu?

To je těžká otázka, ale obecně potřebuji klid, ticho a spánek.

Kolik potřebujete hodin spánku, abyste nemusela druhý den před zrcadlem příliš kamuflovat?

Osm až deset hodin. Ale zvládnu i víc! (smích)

VIDEO: Vanda Chaloupková – Showreel 2020: