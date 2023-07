Vary ovládli bulharští šmejdi, Kolářová a Wrightová převzaly životní ceny

Nadnárodně srozumitelný bulharský příběh ovdovělé učitelky, kterou podvedou takzvaní šmejdi, ovládl 57. ročník karlovarského festivalu. Snímek Blažiny lekce vyhrál v hlavní soutěži Křišťálový globus, Eli Skorčeva si za něj odnesla trofej pro nejlepší herečku a další cenu Blažiným lekcím přidala ekumenická porota. „Děkuji za tuto báječnou cenu a za krásné přijetí našeho krásného filmu. Jsem poctěná a šťastná, že jsem zpátky na filmovém plátně a že se to takto povedlo po třiceti letech,“ uvedla dojatá herečka.

„Tento film je věnovaný generaci našich rodičů, která se stala obětí přechodu k demokracii a tržnímu hospodářství v zemích východní Evropy,“ řekl režisér Stephan Komandarev.

Zvláštní cenu poroty dostala íránská sociální romance Prázdné sítě. „Je to pro mne velice emocionální, chci poděkovat otci, který se mnou točil, ale nedávno zemřel,“ uvedl mimo jiné režisér Behrooz Karamizade. Cenu za režii získal Babak Jalali za americký příběh afghánské emigrantky Fremont, který už se chystá do českých kin. „Jak si vlastně tu cenu odvezu? Jak ji dostanu do letadla?“ ptal se oceněný režisér.

Nejlepším hercem byl vyhlášen Herbert Nordrum ze severské tragikomedie Hypnóza, v níž terapie změní vztah mladého páru. „Je to opravdu hodně těžká cena,“ uvedl mimo jiné Nordrum, který cenu převzal z rukou Patricie Clarksonové.

Zvláštní uznání připadlo nevšednímu libanonskému dokumentu Tanec na okraji sopky, v němž filmaři po výbuchu v bejrútském přístavu pochybují o smyslu své profese, z hlasování diváků vyšel vítězně nesoutěžní francouzský film z historické éry soubojů Ve jménu cti.

V soutěži Proxima zvítězilo jihokorejské Početí, které sleduje dvojici zaskočenou neplánovaným těhotenstvím. „Celá se třesu. Nic mi neřekli, tak nevím, co mám říkat. Kvůli karlovarskému festivalu jsem poprvé vycestovala do zahraničí,“ uvedla režisérka Početí Ji-young Yoo. Zvláštní cenu poroty dostal indický Guras, jehož malá hrdinka hledá svého psíka.

Zvláštní uznání obdržel jediný z tuzemských titulů v soutěžích, portrét mladíka bloudícího chaosem světa za slunečních erupcí Brutální vedro. Tvůrci jej v čele s režisérem Albertem Hospodářským označili za film, který má nabídnout prostor pro nastupující generaci. Evropští kinaři stejně jako mezinárodní novináři pak dali své ceny Hypnóze.

Během závěrečného ceremoniálu převzaly Cenu prezidenta festivalu za přínos kinematografii dvě herečky, Daniela Kolářová a Robin Wrightová. „Jsem dost rozrušená, v Karlových Varech jsem žila od čtyř do osmnácti let. Jsem ráda, že se hotel Pupp zase jmenuje Pupp, protože my holky ze střední školy jsme tehdy ještě absolvovaly taneční v Hotelu Moskva,“ uvedla v úvodu řeči Daniela Kolářová.

Následně připomněla srpen 1968 a nástup normalizace. „V těch příšerných poměrech jsem měla neuvěřitelné herecké štěstí. Potkala jsem se s originálními, inteligentními a slušnými lidmi a jsem ráda, že se s nimi mohu potkávat dodnes. Přeji české kinematografii hodně talentovaných tvůrců,“ řekla Kolářová závěrem.

Mám ráda fanoušky filmu

„Chci poděkovat filmovému festivalu,“ řekla pak Robin Wrightová. „Je to skutečně zvláštní cena, protože to není cena za jeden konkrétní film, a já si to v hlavě počítala a říkala si, že hraji už čtyřicet let, ale mám pocit, že to jsou pouhé čtyři roky. Mít takovou práci a milovat ji tak moc je vzácná věc. Cítím se poctěna. Děkuji za to, že podporujete film, potřebujeme, aby se filmy opět hrály v kinech. Covid to zastavil a já mám ráda fanoušky filmu,“ dodala a uvedla, že karlovarský festival je jeden z vůbec nejlepších, kde byla.

Součástí večera byla rovněž jevištní show bratrů Cabanů či vzpomínka na zesnulé umělce. Závěrečným snímkem ročníku se stala novinka Šampioni s Woodym Harrelsonem v hlavní roli. Ten poslal videovzkaz: „Karlovy Vary je můj nejoblíbenější festival,“ řekl česky a omluvil se, že pokračovat už bude v mateřštině. „Rád bych tam byl s vámi. Poprvé jsem se do České republiky dostal s Milošem Formanem, když jsem propagoval Lid versus Larry Flynt,“ vzpomněl. „Doufám, že se uvidíme příští rok!“ naznačil herec.

Festivalové statistiky dokládají, že 57. ročníku Varů se zúčastnilo bezmála 11 tisíc akreditovaných návštěvníků a prodalo se přes 123 tisíc vstupenek. Ve vybraných kinech bude část programu k dispozici ve festivalových ozvěnách Šary Vary.

Příští, už 58. ročník se uskuteční od 28. června do 6. července 2024. „Příští rok to bude už třicet let, co náš tým byl pověřen, abychom zmátořili karlovarský festival, a mám pocit, že se nám to daří,“ dodal dojatý Jiří Bartoška a letošní ročník oficiálně ukončil.