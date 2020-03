Volno a pak doufání. Pořád máme šanci hrát, říká brněnský Červený

A ani tak nebudou vědět, jestli se chystají na boje o titul, nebo jen oddalují konec sezony.



„Z nabízených možností je varianta odložení zápasů pro všechny strany daleko nejlepší. Pořád je to lepší řešení než konec soutěže, jak k němu přistoupili v okolních státech. Nám to dává ještě šanci hrát,“ věří Rudolf Červený, útočník Komety.

Stejně jako do chodu mnoha organizací po celé republice zasáhlo nebezpečí rozšíření koronaviru i do chodu brněnského hokejového klubu. Hráči dostali do kabiny informace, jak se chránit, a zároveň vedení Komety uzavřelo halu všem kromě hráčů, trenérů a technických vedoucích jednotlivých týmů.

Také junioři se chystají na zápas bez diváků

Ve čtvrtek by v DRFG Areně měli hrát play off junioři Komety proti Salcburku a tento zápas bude prvním na brněnském ledě, který zůstane uzavřen veřejnosti. To pak platí pro všechna další utkání, která by se tam měla odehrát. Rovněž tréninky budou nepřístupné.

„Pro rodiče a doprovody dětí mládežnických kategorií platí úplný zákaz vstupu do haly. Návštěvníci mají možnost využít zázemí restaurace Kometa Pub Arena (v čase provozní doby restaurace), kde budou tréninky i utkání přenášeny na obrazovky,“ stojí v prohlášení Komety na jejím webu.

Červený připustil, že všudypřítomné téma koronaviru je i v hokejové šatně výrazně přítomné.

„Samozřejmě jsme to vnímali, v šatně je puštěná televize, díváme se na zprávy. Ovlivňuje to naši přípravu i všechno ostatní, stejně jako život všech lidí kolem nás,“ potvrdil Červený.

Předpokládá, že pokud by se zápasy i v této atmosféře obav přece jen hrály, dokázali by se na ně hráči koncentrovat. Výjimečnost situace, která nastala, si však velmi dobře uvědomuje.

„Nemůžu mluvit za všechny, ale myslím si, že odehrát bychom to zvládli. Jenže nikdo neví, co se může stát. Pokud by se měl někdo nakazit, bylo by to velmi špatné. Tahle situace je specifická, každý se snaží přistoupit k ní zodpovědně a dbát na zdraví, o které jde především. Zdraví má přednost,“ říká 30letý hokejista.

Šestnáctiletý Stanislav Svozil z Komety dal v utkání v Olomouci svůj první gól v extralize.

Pokud by to situace umožnila a hrálo se dál, dokáže si Červený v krajním případě představit hokejisty v rolích televizních herců, hrajících jen pro fanoušky u obrazovek.

„Fanoušci by tomu chyběli, to je jasné. Když ale budu mluvit za diváky, tak je lepší mít se možnost aspoň podívat v televizi než vůbec. Musíme však brát v potaz i ekonomický dopad na kluby a taky to, zda je možné zápas s účastí méně než 100 lidí v hale uspořádat. To je náročné,“ chápe hráč Komety.