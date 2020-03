Sparta je to nejlepší, co v play off můžeme mít, těší se kapitán Komety

Čekalo se už jen na dohrání posledního zápasu 52. kola základní části extraligy, v Praze se rozjely nájezdy Sparty proti Olomouci. Kapitán brněnské Komety Martin Zaťovič už stál s novináři před šatnou a rozebíral další bolestivou prohru svého celku, tentokrát 0:2 s Pardubicemi.

Pak přišla zpráva: máte Spartu.

„Sparta? Aspoň něco,“ utrousil Zaťovič. „Pro mě je Sparta jednoznačně dobrá varianta. Žádný mančaft nebude hratelnější, ale bude to mít náboj, rivalitu, bude to sledovat celá republika. Těším se na to,“ pravil.

Cítíte napětí mezi Kometou a Spartou?

Rivalitu tam cítí každý. Já to nepřeháním, beru to jako sportovní rivalitu, zdravou. Chci vyhrát, těším se na to, bude to pecka. Jde do tuhého, haly se naplní. To je ten nejlepší hokejový zážitek.

Co vám naskočí jako první, když se řekne Kometa a Sparta v letošní sezoně? Vánoční zápas poprvé s Plekancem a Eratem, který jste vyhráli 5:3, nebo kolaps v Praze a prohru 4:5?

Spíš se mi vybaví to zklamání. Já rád hraju v O2 Areně a dodnes jsem nepochopil, co se tam stalo. (Kometa vedla 10 minut před koncem 4:1, nakonec vyhrála Sparta 5:4 gólem 14 vteřin před koncem) To byl ale odraz celé naší sezony. Přesně to ono. Jak nehrajeme, co máme hrát, to znamená šlapat a nedívat se napravo nalevo, jsme schopni se během pěti minut přizpůsobit soupeři. Začneme se strachovat o výsledek a to je špatně. To je o osobní zodpovědnosti hráčů.

Na závěr základní části jste to podtrhli domácí prohrou s Pardubicemi.

Bohužel, co k tomu říct. Zápas to byl stejný jako všechny naše proti mančaftům ze spodních pater. My se musíme naučit diktovat hru a hrát náš hokej. Tyhle zápasy bohužel vůbec nezvládáme.

V play off naštěstí pro vás nikoho ze spodku tabulky nepotkáte.

Nezáleží na tom, koho potkáme, musíme hrát úplně jiný hokej. Takový, jaký jsme ukázali doma s Libercem. Je zarážející, že když potřebujeme zabrat, tak to jde, a když pak máme vyhrát poslední domácí zápas základní části, tak ne. Nevím, co s tím.

Říká se, že není tak jednoduché se jen tak přepnout k lepším výkonům. Zvládnete to do play off?

Není to jednoduché, to je pravda, ale doufám, že si na to hlavy naladíme a nachystáme. Půjde o všechno, tak snad budeme úplně jiný mančaft. Věřím tomu. Jestli tam nastoupíme jako dneska, nebo jako v zápasech předtím, tak to k úspěchu nepovede. Bude záležet na zodpovědnosti každého hráče, jak se připraví, jak na to vlítneme.

Rozumíte fanouškům, kteří zase pískali?

Kometa není klub, který si může dovolit prohrát tolik zápasů za sebou s takovými týmy. Ono to vypadá fakt blbě, všude se o tom píše, ale já nevím, co k tomu říct. Nám ten hokej nejde, je to plácaná, puk skákal, to je katastrofa. My se musíme naučit, že když chceme soupeře porazit, musíme hrát hokej, a ne to, co hraje soupeř.

Počítáte s tím, že po takovém výsledku budou fanoušci reptat zase?

Lidi si budou říkat, co je napadne. Kdo to nikdy nehrál, ten neví, jak to chodí. Budou si myslet svoje a říkat to. Když já jdu do práce hrát hokejový zápas, chci vyhrát, dát gól, rozhodnout. Na to se těším. V životě jsem neviděl hráče, který by nechtěl vyhrát.

Sledujete, jak hraje Sparta po přestavbě trenérského týmu?

Nevím, jestli se zvedli nebo se zlepšili, nesleduju to tolik. Ale je to Sparta, to je pojem. Musíme se připravit, vyčistit si hlavy, a tohle snad bude ten impuls, který nás probere. Že se všichni chytneme za nos a uvědomíme si, že už nejde uhnout ani o milimetr.