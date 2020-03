Čtyři střely za dvě třetiny? Šílené, nejhorší, líčil olomoucký Konrád

Při utkání ale Konrádovi nebylo do smíchu, inkasoval z první střely a během dvou třetin čelil pouze čtyřem pokusům chemiků. „Šílené, nejhorší. To člověk nechce, ale vyhráli jsme, to je nejdůležitější,“ oddechl si 32letý slovenský gólman.

Jaký byl návrat po pauze?

Nebylo to úplně lehké, ale tuto sezonu jsem to měl už počtvrté, věděl jsem tedy, co mě čeká. Začátek byl horší, ale když jsem věděl, že po dvou třetinách jsem dostal jeden gól, tak to bylo celkem v pohodě. Nakonec jsem se dostal i do tempa. Třetí třetinu to na mě létalo, super, že jsme to s vypětím sil před bránou všechno uplácali, kluci mi pomohli a já jim. Máme tři body, každé vítězství je dobré.

Naštval vás gól z první střely?

Když člověk není delší dobu v bráně, tak si potřebuje co nejdřív na to sáhnout a já jsem tam v podstatě dvě třetiny tápal bez zákroku. Byl jsem z toho trochu nesvůj. Třetí třetinu se mi to vynahradilo i za ty dvě předtím.

Zápas dostal náboj až po obratu Mory na 2:1.

Bylo to proto, že Litvínov jen bránil, takže pak to tak vypadá, když jeden buší do druhého. Nebyli pořádně u nás ve třetině, jednou vystřelili a dali gól. Jsem rád, že jsme to zvládli a jdeme do každého zápasu naplno.

Překvapila vás pasivita Litvínova? Šlo mu o život, člověk by čekal jiné nasazení.

Trochu ano, protože když hrají doma, jsou to fofry a létá to na vás. Ukazovali jsme si zápas s Vítkovicemi a také toho měli hodně. Těžko říct, dvě třetiny jim to celkem vycházelo, jsem rád, že jsme to zlomili na svou stranu.

Výkon jste podtrhl asistencí u třetího gólu do prázdné branky, hledal jste Káňu s Burianem?

Nejprve mě napadlo, že bych to mohl zkusit vystřelit, ale puk se mi tam zamotal. Přiznám se, že pak jsem se snažil ho dát jen o mantinel ze třetiny ven. A když jsem viděl, že jdou dva, tak mě to potěšilo.

Dali jste zbytku extraligy vzkaz, že i když vám šlo o méně než soupeři, není důvod pochybovat o vaší motivaci vyhrávat?

Jsme bojovný mančaft a jdeme naplno každý zápas. Máme nějaké resty ze sezony, věděli jsme, že na šestku to nebude, ale hrajeme doma před fanoušky a každý zápas chceme vyhrát. Na nějaké spekulace není vůbec prostor, to by se nemuselo vyplatit.

Během vaší absence onemocněl i další brankář Jan Lukáš, takže premiéru v extralize prožil 18letý Vojtěch Mokrý. A ze tří zápasů vychytal dvě výhry.

Chytal fantasticky, podržel to v nejdůležitější chvíli. Kluci se na něj mohli spolehnout, získávali body a to bylo nejdůležitější. I my jsme se dali do kupy, jak jsme potřebovali. Vojta chytal perfektně, i jsem mu k tomu gratuloval. Jsem rád hlavně za něj.

Máte jisté, že předkolo play off začnete doma, splněný úkol?

Je to lepší. Doufáme, že se bude hrát i s diváky, protože jinak by to byla katastrofa. Je dobré začínat doma, ale v play off nikdy nevíte.