Junior Mokrý vychytal i Kometu a hokejisté Olomouce jsou už sedmí

Na šestou Kometu po páté výhře z posledních šesti zápasů ztrácí šest bodů. „Podařené utkání. Věděli jsme, že domácí hráli v sobotu těžký zápas ve Zlíně. Chtěli jsme být proti nim aktivní, což se nám většinu duelu také dařilo,“ lebedil si olomoucký trenér Zdeněk Moták. „Byli jsme lepším mužstvem, lépe jsme bruslili.“

A to už od úvodu. Velkou šanci si vytvořili kohouti již ve čtvrté minutě, kdy Jaroměřský vybídl ke skórování Ostřížka, toho však rychlým přesunem na brankovišti vychytal gólman Vejmelka.

Následovala další možnost Mory, centr Nahodila se snažil procpat kotouč do sítě. Už se i zdálo, že se mu to povedlo, videorozhodčí však rozhodl, že puk za čáru neprošel. Za Kometu pálil nebezpečně uzdravený Holík a také mladý bek Svozil.

Ve druhé části začaly padat branky. Hanáci hned v úvodu třetiny dostali k dispozici přesilovku, kterou za pár chvil dokázal využít po samostatné akci Musil, jenž se prokličkoval až před Vejmelku a bezpečně poslal kotouč do šibenice.

Navázal tak na trefu v Liberci. Kometa mohla srovnat o pět minut později, Rákos se zjevil sám před Mokrým, kotouč chtěl zasunout na zadní tyč, ale mladíček v bráně se zaskvěl. „Chytá skvěle. Je rychlý. Má takový styl butterfly,“ chválí zadák Škůrek nečekaného hrdinu, který náhle nahradil zraněnou jedničku Konráda i nemocnou dvojku Lukáše.

Za polovinou utkání se skóre měnilo podruhé. Musilovu střelu zasáhnul hraniční vysokou holí Nahodil, po konzultaci s videorozhodčím tentokrát branka platila.

Uběhlo pouze čtrnáct vteřin a Brňané se dočkali kontaktní branky. Němcovu střelu od modré tečoval kapitán Zaťovič a puk propadl mezi Mokrého betony. I v tomto případě úřadovalo video, které ale platnost gólu rychle potvrdilo. Domácí měli ve zbytku třetiny mírnou převahu, ke gólovému efektu to nevedlo. Naopak Vejmelka musel zasahovat po samostatné akci Knotka ve vlastním oslabení.

Lepší start do třetí třetiny si Kometa nemohla přát. Uběhlo pouze sedmačtyřicet vteřin, Horkého nahození před branku tečoval dobře nastavenou bruslí Plekanec a bylo vyrovnáno. Ve 46. minutě dostali hosté třetí přesilovku v zápase a rychle ji využili.

Brnu se nepodařilo vyhodit kotouč a zmatky mezi kruhy trestal silák Olesz. O tři minuty později to bylo znovu o dvě branky. Do rychlého brejku se řítila dvojice Irgl – Káňa a druhý jmenovaný pohotovou střelou nedal někdejšímu spoluhráči šanci. „Mám pocit, že kluci měli ze zápasu radost, bavilo je to a my na střídačce jsme byli také spokojení. Padaly pěkné góly,“ zářil Moták.