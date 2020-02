Prošel jsem si peklem, říká Škůrek. Vrátil se do Olomouce zocelený?

Se 111 kilogramy nejtěžší hráč extraligy se dostává z těžkého období, nejsložitějšího v kariéře. Ne, obra nepodlomilo vážné zranění, leč série kolosálních chyb – ztrát puků, námazů na hole soupeře, jež vedly k rozhodujícím brankám.

Minusové body se kupily, až trenéři očekávanou oporu defenzivy, které vyšla minulá sezona, poslali na rozehrání do prvoligové Třebíče, třebaže se třemi góly a osmi asistencemi byl nejproduktivnějším zadákem týmu, důležitým pro přesilovku.

Jenže těch minusových 13 bodů...

Dobračisko Škůrek se v tom babral až příliš, navíc se i zranil, působil zlomeně a nebýt podpory celé organizace, možná by ztratil víru ve vlastní schopnosti. „Trenéři, vedení i kluci v šatně mě podpořili. Musím jim poděkovat. Hodně mě podrželi,“ ohlíží se. „To nebyly malé chyby, ale takové, které se nesmí stávat. Bylo to hodně psychicky náročné období, byl jsem na dně, prošel jsem si peklem.“

Přijde vám to až přehnané? Vždyť je to přece jen hokej.

Jenže Škůrek nechtěl se svým zaměstnáním hazardovat, ani s úsilím spoluhráčů. Sám sebe na ledě nepoznával. „Bylo to dlouhé, hodně náročné období. Do toho jsem se ještě zranil, to tomu nepomohlo. Měl jsem o čem přemýšlet.“

Ani střídavé starty v Třebíči jako vzpruha nezapůsobily. „Záleží, jak si to hráč vezme, jak si všechno přebere. Někomu to pomůže, někomu ne. Musel jsem nad tím přemýšlet,“ připouští pochybnosti.

„Když uděláte takové fatální chyby několikrát po sobě...“ V první lize stihl dva mače, v Olomouci plnil roli sedmého beka a čekal, kdy na něj trenéři zase ukážou. „Ukázali bychom dřív, nebýt toho zranění. A proti Liberci hrál výborně,“ těší kouče Jana Tomajka, že má šestadvacetiletého beka s tvrdou střelou zpátky.

Před play off se to náramně hodí. „Nechci to zveličovat, jeden zápas nic nedělá, musím pracovat dál a snad to bude dobré,“ povídal minulý týden po vítězství nad libereckým lídrem extraligy. „Když člověk dlouho nehraje, potřebuje se do toho dostat. Takže jsem se snažil hrát jednoduše a s pokorou, naštěstí se to nějak povedlo. Hlavně že jsme vyhráli.“ Na tom se podílel také krásnou asistencí na najetého Musila. Tohle přesně potřeboval!

„Určitě,“ konečně se usmívá. „Když tam máte nabrusleného Musku, stačí mu nahrát.“ Mora vzala Liberci body poprvé v sezoně a Škůrek se chytil. „Měli jsme s nimi hodně vyrovnané zápasy, některé jsme ztratili v závěru. Jsme pro ně nepříjemný soupeř, bylo to vidět.“

Na výkon navázal také o víkendu v Brně, kde Hanáci vyhráli 4:2. „Srdíčko a týmovost. Jsem pyšný na celý tým, fakt super.“

Znovu odehrál přes dvacet minut (23:33). Potvrdit stoupající tendenci výkonů bude chtít také v dnešní (18.00) domácí bitvě proti mistrovskému Třinci.

Možná bylo pro něj až moc těžké naplnit očekávání lídra defenzivy po vydařeném ročníku, ale i cesta peklem ho, zdá se, zocelí. „Každý si tím asi v kariéře projde. Jak se říká: všechno špatné je k něčemu dobré. Už nad tím nechci přemýšlet ani se k tomu vracet,“ zdůrazní. „Obracím list a jdeme dál.“