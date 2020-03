Hokejisté Olomouce černým koněm play off? Na Zlín jdou v laufu

Jako před dvěma lety, tehdy Olomouc vyřídila Berany 3:1 na zápasy. V tomto ročníku mají oba soupeři absolutně vyrovnanou bilanci: 6:6 na body, skóre 16:15 ve prospěch Mory. „Se Zlínem se známe dostatečně, nepřekvapíme se. Bude rozhodovat momentální forma,“ hlásí olomoucký trenér Zdeněk Moták.

Forma? Ta je jasně na straně Olomouce; z posledních patnácti kol posbírala nejvíc bodů ze všech, Zlín naopak druhý nejmenší počet. Nemusí to hrát roli, ale leccos to naznačuje. Ani na Spartě si kohouti nepočínali špatně, ač přišli o dvoubrankové vedení. „Ale odehráli jsme slušný zápas,“ pravil Moták.

To Zlín prohrál 0:3 v Mladé Boleslavi. Olomouc do Prahy nevzala nejproduktivnějšího hráče; devětatřicetiletý Zbyněk Irgl pošetřil síly, i tak si 37 kanadskými body za 15 gólů a 22 asistencí vylepšil o bod své extraligové maximum. Zraje jako víno.

Totéž platí pro jednatřicetiletého centra Lukáše Nahodila, jenž na Spartě poslal hosty osmnáctým zásahem v ročníku do vedení.

Vyrovnal tak svůj deset let starý nejlepší střelecký počin ještě z prvoligové Třebíče. V pátek ho ve 13. minutě poslal do úniku kumpán z první lajny Lukáš Klimek, Nahodil se natlačil před obránce, potáhl si brankáře Machovského a mezi betony zasunul puk. „Věděli jsme o síle Olomouce, že z posledních devíti zápasů sedm vyhrála. Je to hodně nepříjemné, urputné mužstvo, dobře organizované,“ chválil protivníka kouč Sparty Josef Jandač.

František Skladaný z Olomouce (vlevo) a Lukáš Pech ze Sparty bojují o puk.

Hlavně na první útok bude Olomouc v play off spoléhat. Nahodila s Klimkem parádně doplňuje Pavel Musil, trojice pohodářů symbolizuje vzestup kohoutů, kteří před Vánoci vypadli na chvíli z desítky a báli se sestupu. Jenže zase ukázali, že patří výš. Za posledních pět let třikrát uhráli čtvrtfinále, loni Plzni nestačili až v sedmém zápase.

Laťku by chtěli letos zvednout, jenže musí do předkola, které bere síly. Přímý postup jim unikl o jediný flek. Ve druhém útoku řádí snajpr Irgl, ve třetím siláci Olesz s Knotkem a ve čtvrtém střelec Kolouch, jenž dal třináct branek. Přes deset tref se dostali i Musil (13) s Klimkem (11), což naznačuje kvalitu ve všech formacích. „Máme čtyři vyrovnané,“ přikyvuje Kolouch.

Když k tomu připočtete sice málo kreativní obranu, ale zato zkušenou a urostlou - na kilogramy i centimetry největší v extralize, navíc jištěnou skvělými brankáři Konrádem s Lukášem, dává to pro soupeře nepříjemný mix. Soudržná parta kolem Irgla by mohla být černým koněm play off. Zkušeností nasbírala už dost. Zúročí je?