ONLINE: Vary bojují v Litvínově, utne Kladno hrůznou sérii porážek?

Zvětšit fotografii Litvínovští Martin Hanzl a Richard Jarůšek bojují za brankou Jana Bendáře z Karlových Varů. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

dnes 15:15

Základní část hokejové Tipsport extraligy se blíží do svého finiše. V nedělním 48. kole může znovu dojít na rošádu na sledovaném chvostu tabulky, to by však Kladno muselo ukončit desetizápasovou šňůru proher v duelu s Plzní. Pardubice čelí vedoucímu Liberci, Litvínov bojuje o body proti Karlovým Varům. Všechna utkání sledujte online.

