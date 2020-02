Olomoucký mládenec hozený do vody. Mokrý vychytal libereckého lídra

A pak osmnáctiletý gólman, jenž právě v extraligové premiéře vychytal výhru 2:1 nad libereckým lídrem, ze sebe po osmé hodině večer v útrobách plechového zimáku sypal krátké věty, ve kterých se ukrývalo tolik radostných emocí.

„Neskutečný pocit, i když jsem byl nervózní. Nemohlo to být lepší. Děkuji klukům, že mi pomohli.“

„Je to o hodně rychlejší, střely jsou prudší, ale dalo se to.“

„Liberečtí útočníci? Já je neznám, mně je to jedno.“

„Kluci mi říkali, ať si to hlavně užiju, že je to jen hokej. Užil jsem si to naplno.“

„Měl jsem tu mamku, taťku a přítelkyni. Snad bude odměna.“

„Že bych měl platit do kasy? Doufám, že ne, ještě nemám výplatu.“

„Nepřestanu na sobě makat.“

Pak by mohla mít Olomouc zajímavou brankářskou budoucnost.

Před zápasem se přitom dostala do prekérní situace: teplota Jana Lukáše vystoupala téměř ke čtyřicítce, zůstal v posteli. Jenže marodí - neznámo jak dlouho - i jednička Branislav Konrád. Co teď? Panika?

Kdeže, Mora vsadila na juniory, 178 centimetrů vysokému Mokrému kryl záda devatenáctiletý Marek Hasala. „Dozvěděl jsem se to den před zápasem, ale nervózní jsem byl už od úterý, protože jsem trošku tušil,“ vyprávěl Mokrý v dresu s číslem 31 a bez jmenovky, tvář mládence zdobily pupínky. „Pro výkon je lepší, když jsem nervózní.“

Parťáci mu v úvodu moc nepomohli. Už po třinácti sekundách je podržel, betonem zneškodnil velkou šanci Ordoše zblízka. „Nechtěl jsem dostat z první střely gól, naštěstí to vyšlo.“

Gól však dostal záhy. Po dvou minutách a 52 sekundách nestačil na dorážku osmnáctiletého útočníka Rychlovského, mimochodem byl to pro něj první zásah v extralize.

„Říkal jsem si, že si tak rychlý gól nesmím připouštět,“ ukázal Mokrý odolnost. „A naštěstí to šlo.“

Náramně! V první třetině lapil i trestné střílení Bulíře. „Bál jsem se, že mě vymíchá, nebo bude střílet nahoru, dopadlo to dobře.“

V závěru pak ránu někdejšího beka NHL Šmída odrazil maskou. „Jen to šmirglo, v pohodě.“ Připsal si 25 zákroků, mančaft po první třetině zlepšil bránění, obětavě držel Tygry od brankoviště, díky trefám Musila a Klimka otočil stav a poprvé v sezoně po třech prohrách Liberec skolil, čímž si upevnil místo v desítce. S Mokrým v zádech. „Chytal výborně. Je plnohodnotný člen týmu,“ chválil trenér Jan Tomajko.

Zadák David Škůrek kývl: „Zachytal fantasticky, máme za něj radost. Vítězství je mnohonásobně cennější. Obavy jsme neměli, Vojtu známe z tréninku, chytá super.“

Tak třeba zase v neděli v Brně.