Čas na odvetu. Zlín má Olomouci co vracet za loňské předkolo

Hokej

Zvětšit fotografii Zlínský obránce Tomáš Žižka v utkání s Mladou Boleslaví. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

dnes 12:51

Závěr dlouhodobé soutěže vynechal, zranění jej na šest zápasů vyřadilo ze sestavy. Na rozdíl od loňské sezony však kapitán zlínských hokejistů Tomáš Žižka start vyřazovací části nezmešká. Dal se dohromady právě včas, aby mohl naskočit do pondělního prvního utkání předkola play off v Olomouci. „Jsme rádi, že jde do boje,“ vydechl si trenér PSG Berani Zlín Robert Svoboda.