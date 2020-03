Rozhodnou maličkosti, tuší před předkolem zlínský útočník Herman

„Už před měsícem jsem říkal, že chytneme Olomouc. Nakonec to tak vyšlo. Doufám, že i letos přispěju k úspěchu,“ přeje si Herman.



Jak vzpomínáte na předchozí vzájemnou bitvu v předkole play off?

Byla to vyrovnaná série, kterou rozhodovaly maličkosti. Letos to nebude vypadat jinak. Máme podobné mančafty a zvítězí ten, kdo bude disciplinovanější a nechá na ledě víc srdíčka.

Olomouc spoléhá na sestavu, kterou z velké části pamatuje, že?

Nějací kluci přibyli, nějací odešli, ale kostra je tam pořád stejná. Mančaft je podobný jako předtím.

Hecoval jste se s bývalými spoluhráči?

Po pátečním zápase, když bylo jasné, že na sebe narazíme, jsme si poslali s Davidem Škůrkem nějaké smajlíky. Bylo to takové malé hecování.

Pocházíte z Přerova, odkud je to o něco blíž do Olomouce než do Zlína. Bude rodina a kamarádi fandit vám, nebo soupeři?

Mám hodně kamarádů v Olomouci i Přerově a všichni fandí klubu, kde jsem. Kluci z mé kapely si sice dělají srandu, že fandí Olomouci, ale myslím si, že mi přejí. (úsměv)

V zápasech Zlína s Olomoucí moc gólů nepadá, ovšem těsně před Vánoci jste soupeře přestříleli 8:6. Může se podobná přestřelka opakovat i v předkole?

Myslím si, že bude padat málo gólů, že to taková přestřelka nebude. Velkou roli sehraje disciplinovanost, musíme co nejmíň faulovat.

Vaše formace s Claireauxem a Dufkem je sehraná, trenéři ji nemění. Na ledě si rozumíte, že?

Vždycky se na něčem domluvíme a snažíme se to plnit. Kluci mají výbornou sezonu, já dělám černou práci.

Nemrzí vás, že nemáte tolik kanadských bodů jako oni?

To k hokeji patří. Loňská sezona byla taková, letošní maková a příští může být úplně jiná. To je sport. Hlavní je, že sklízíme ovoce. Hokej je týmová hra, ve které vždycky vyskočí nějaký jednotlivec.