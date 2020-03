Napodobit Ligu mistrů, přeje si hradecký trenér Růžička

Ještě možná ani nestačili vstřebat, že se jim v pátek konečně podařilo přerušit nepříjemnou bilanci, která je provázela v minulých dnech a týdnech, a už je čeká začátek možného vyvrcholení sezony.

Hokejový Mountfield vstoupí do série, jež ho může vynést tam, kam v předcházejících šesti sezonách ze základní části postoupil přímo.

„Přichází to, proč sezonu hrajeme. Hráčům tohle závidím, hraje se o všechno, tohle jsem měl vždycky rád,“ řekl kouč hradeckého Mountfieldu Vladimír Růžička.

Na Hradec při jeho předkolové premiéře vyšly i díky pátečnímu závěrečnému kolu Karlovy Vary. Výhra 5:2 nad Vítkovicemi Hradci přinesla dvě výhody, jednak ho posunula na osmou příčku s výhodou sérii začít a případně i pátým zápasem zakončit doma, jednak mu umožnila jít do prvního zápasu přece jen v lepší náladě, k níž předcházející série porážek moc nepřispívala.

„Je určitě dobré po několika prohraných zápasech vyhrát. Doufám, že se na play off připravíme tak, jako se hráči připravili na play off Ligy mistrů,“ připomněl Růžička příklad z letošního roku, na který by tým rád navázal. V Lize mistrů se Hradec probil až do finále.

Pak je tu výhoda domácího prostředí, Hradec ho bude mít v pondělí a v úterý, uspět v obou zápasech by mu postup v sérii hrané na tři výhry hodně přiblížilo. „Bohužel my ale letos hrajeme lépe venku než doma. I přesto, že naši diváci jsou hodně vyspělí a tým povzbuzují, i když se nedaří,“ všiml si Růžička, jenž do Hradce přišel v průběhu sezony a na pozici hlavního kouče doplnil Tomáše Martince.

První předkolo Mountfieldu v hradecké éře přineslo hráčům i divákům ještě jednu novinku: minimální čas od konce základní části do začátku vyřazovací tedy pouhé tři dny.

Kouč Růžička v tom ale velký problém nevidí. I vzhledem k tomu, jak tým hrál poté, co v sezoně nějakou zápasovou pauzu měl: „Neměli jsme po nich dobrá období, zápasy nám spíš pomáhají, bylo to tak i v Lize mistrů.“

Na Ligu mistrů, o které už byla řeč, se kouč rád odvolává. Není se čemu divit, napodobit hlavně cestu její vyřazovací částí, v níž Hradec prošel přes tři soupeře, by se týmu hodilo. „Neumím si moc vysvětlit, jak je možné, že v Lize mistrů odehrajeme něco, a v extralize je to jinak,“ uvedl kouč.

Své k úspěšnosti Hradce určitě řekne soupeř z Karlových Varů. „Je to otevřené, rozdáme se to s nimi a já našemu mužstvu věřím,“ řekl hradecký trenér před vstupem do předkola.