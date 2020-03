Nemůžeme být v křeči, říká hradecký Šidlík před posledním zápasem

Hrají v domácím prostředí proti soupeři, který ze sebe v minulém kole setřásl deku hrozícího sestupu.



Možná právě proto to dnes bude v duelu s Vítkovicemi pro hokejisty hradeckého Mountfieldu hodně těžký úkol v boji o to, jak se bude dál vyvíjet jejich sezona.

„Máme před sebou poslední zápas a v něm musíme všechno hodit za hlavu. Nemůžeme být v křeči, musíme být uvolnění a snažit se co nejlépe připravit na play off,“ řekl před dnešním zápasem hradecký obránce Petr Šidlík.



Pro Mountfield to je zápas, který spolurozhodne o tom, jak bude vypadat jeho následující program. Jisté je jen jedno: v pondělí vstoupí do předkola play off.

Všechno ostatní rozřeší až dnešek, a to nejen v Hradci. Mountfield má určitou výhodu. Pokud totiž dnes Vítkovice porazí v základní hrací době a získá tak tři body, skončí bez ohledu na další výsledky v základní skupině osmý, v předkole vyzve soupeře z deváté příčky a bude mít výhodu, že sérii začne doma a také tam ji v případě rozhodujícího pátého zápasu zakončí.

„Nevím, jestli existuje ideální zápas. Je to poslední utkání základní části, žádné další, ve kterém bychom si mohli cokoliv vyzkoušet, již nebude. Musíme se ukázat,“ poznamenal Šidlík.



Ukázat se Hradec potřebuje i proto, že se mu v posledních týdnech vůbec nedaří, body na jeho konto přibývaly velmi pomalu. „V kabině však není žádné ponurá nálada, spíše taková naštvanost, Jsme v situaci, kdy nám zápasy nevycházejí,“ řekl obránce.

Soupeř z Vítkovi prožil hektický závěr sezony, ale nyní už je v klidu, má jistotu záchrany. To podle Šidlíka může hrát svoji roli: „Myslím si, že budou uvolnění a že jim to půjde trošičku víc, než když byli předtím v nějaké křeči a naháněli body. Myslím si, že to může být pěkný hokej.“