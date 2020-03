Hradecký kouč Růžička: Pohodu nemáme. Směruje nepohoda na Vary?

K rozhodující části sezony se přibližují s nelichotivou bilancí posledních týdnů. Od poloviny února, kdy skončila poslední reprezentační pauza, Hradec sehrál devět zápasů. Z nich hned první na ledě Sparty sice vyhrál, ale v dalších osmi uspěl jen jednou.

Při skutečnosti, že pokud chce z předkola postoupit, musí svého soupeře zdolat třikrát, to je trochu málo. „Nemáme pohodu, je to poznat,“ musel po úterní porážce se Zlínem připustit kouč hradeckého mužstva Vladimír Růžička.

Hradec ve Zlíně předvedl klasiku posledních týdnů. Dokázal si sice vypracovat šance, ale ty neproměňoval, navíc udělal několik chyb a z nich naopak gólově těžil soupeř.

„Potvrdili jsme to, že máme plno šancí, ale góly nikde,“ posteskl si Růžička. Tomu na optimismu asi nepřidalo ani to, že se mužstvo ani za stavu 0:3 nepoložilo, dokázalo snížit a v závěru na soupeře zle dotíralo. Avšak bez úspěchu, do Hradce se vracelo bez bodů.

Bodová výtěžnost týmu tak znovu klesla, v již zmíněné sérii devíti utkání po reprezentační pauze přesně na jeden bod na zápas, Mountfield si z nich totiž připsal právě jen devět bodů.

Prohra se Zlínem ještě definitivně nevzala šanci, že předkolo, které má Hradec jisté, začne v pondělí a v úterý dvěma zápasy na jeho ledě. A ani možnost, že o tom rozhodne sám.

Jistotu bez ohledu na soupeře dá zítřejší tříbodová výhra nad Vítkovicemi v posledním kole. V tom případě těsně o skóre ze vzájemných zápasů přeskočí Karlovy Vary, a to i tehdy, pokud také vyhrají. Obě mužstva mají před zítřejším kolem stejný počet bodů.

Na druhé straně ztráta ze Zlína přinesla reálné nebezpečí toho, že Hradec v případě pátečního neúspěchu klesne z devátého místa na desáté a do předkola vstoupí jako nejhůře umístěný tým.

Jaké tedy jsou možnosti? Aktuální situace směřuje k tomu, že Hradec v předkole narazí na Karlovy Vary. Pokud je chce v posledním kole přeskočit a mít výhodu domácích zápasů na začátku série i v jejím případném pátém zápase, musí zítra získat stejně bodů jako ony v domácím duelu s Libercem. Zároveň ale ani jeden tým nesmí získat o dva body méně než Zlín.

Varianta s Karlovými Vary se nyní zdá jako nejpravděpodobnější, ale může do nich - v návaznosti na výsledcích Karlových Varů a Hradce - zasáhnout i Zlín. Ten má totiž stále možnost, i když méně pravděpodobnou, jednoho z nich, či dokonce oba přeskočit.

Hradci se tak může stát, že skončí desátý, a pak narazí v předkole na Olomouc. Avšak není vyloučeno, že na desáté místo klesnou Karlovy Vary, v tom případě by si to Hradec od pondělí v sérii na tři výhry začal rozdávat se Zlínem.