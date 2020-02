Potřebujeme teď každý bod, říká hradecký hokejový obránce Nedomlel

dnes 11:43

Platí to vždy, ale v této chvíli možná dvojnásob. Hokejisté hradeckého Mountfieldu před sebou mají poslední čtyři zápasy základní části a po tom předcházejícím stále mají šanci na přímý postup do čtvrtfinále play off. „Co si uhrajeme, to budeme mít, rádi bychom se tam dostali,“ řekl před dnešním prvním z nich obránce Mountfieldu Richard Nedomlel.