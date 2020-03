Utrápený výkon. Pohoda před play off v Hradci rozhodně nepanuje

Závěr minulého týdne totiž nekompromisně rozhodl o tom, že se Mountfield přímo do čtvrfinále, jak se mu to povedlo ve všech předcházejících hradeckých ročnících, nepodívá a svoji cestu musí začít v předkole.



Nic na tom bohužel nezmění závěrečná dvě kola základní části, v níž se Hradečtí utkají nejdříve hned zítra ve Zlíně s jedním z možných soupeřů pro předkolo, ani závěrečné kolo, v němž do Hradce přijedou sestupem ohrožené Vítkovice.

Že by však Mountfield, jenž nemůže z pozic pro předkolo uniknout jak nahoru, tak dolů, neměl o co hrát, se nedá říct. Ve hře totiž v posledních dvou kolech bude hlavně to, s kým z trojice Olomouc, Zlín a Karlovy Vary se v předkole utká, stejně jako to, kdo bude ve vzniklé dvojici mít výhodu domácího prostředí v prvních dvou zápasech a v případně pátém. Předkolo se totiž hraje jen na tři výhry.

Předcházejícímu konstatování předcházely dvě zápasové události, které vzhledem k play off vyslaly nepříliš příjemmný signál.

První v podobě páteční porážky v Karlových Varech. Přišla sice po nerozhodném výsledku v základní hrací době i po prodloužení, takže přinesla bod, jenomže na druhé straně druhý soupeř odebral v samostatných nájezdech. Pro Hradec už třetí totožná situace ve čtyřech zápasech a nájezdy mohou ve vyrovnaném play off hrát důležitou roli.

Druhý pak v neděli vpodvečer na domácím ledě. Hradec se na něj vrátil po delší době a své fanoušky nepotěšil. S jedním z možných soupeřů pro předkolo předvedl výkon, jenž moc optimismu pro závěr sezony nezpůsobil.

Poloprázdný stadion viděl utrápený výkon, v němž měl soupeř většinou navrch. Když už ne vždy herně, tak v produktivitě rozhodně ano. Ostatně Hradečtí olomouckého gólmana Jana Lukáše sice zkoušeli prověřit, ale nešlo nic. Výsledkem tak byl sedmý zápas v letošní extralize bez vstřeleného gólu, což na konci nelibě nesli hradečtí fanoušci, kteří svůj tým do kabin vyprovodili pískotem.

Pohoda před play off v Hradci rozhodně nepanuje. Už také proto, že Mountfield na domácím ledě nevyhrál celý únor a březen nezačal o moc lépe. Pravdou ale je, že v poslední době hrál podstatně více na hřištích soupeřů a v únoru se doma představil jen dvakrát.