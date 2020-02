Moje góly? Hezkých tref je v lize málo, říká hradecký kapitán Smoleňák

„Hezkých tref je v lize málo, na ty tu tolik šikovných hráčů, kteří by projeli celé hřiště, není,“ komentoval své branky. Letos jich už dal 23 a jako kanonýr týmu patří i k elitním střelcům celé soutěže.

Tak alespoň recept na ně, ten máte?

Musíme stát kolem brány a já se tam pohybuji celkem často. I proto, že tyhle góly v dnešní době hodně padají a často rozhodují.

Je těžké být ve správný čas na správném místě v takovém prostoru, kde to asi i dost bolí?

Jde hlavně o to se tam dostat. Obránci jsou strašně silní a všichni se snaží dostat útočníky ven. Člověk tam opravdu schytá pár ran, ale věřím tomu, že i když tam jde dvakrát třikrát a nic z toho není, že třeba udělá prostor pro druhého. Nebo alespoň nějakou paseku. A když tam bude chodit furt, tak jednou jackpot vyhraje.

Možná právě tohle vám v úvodní části zápasu v Litvínově chybělo. Co se změnilo za stavu 0:2, že jste ho dokázali otočit?

Bohužel na začátku měl soupeř nějaké přesilovky, k tomu jsme několikrát ztratili puk na útočné modré, což jsou věci, které rozhodují. Proto jsme domácí dostali na koně. Potom jsme puky začali dávat rychleji z hokejek, bleskově jsme otáčeli hru, dávali to za jejich beky a to se nám vyplatilo. Byli jsme aktivnější při forčekování a snažili se jim dát naprosté minimum prostoru. Myslím, že to přineslo ovoce a my měli spoustu šancí, druhá půlka super.

Takhle nějak, jako ve druhé polovině zápasu, byste se jako tým chtěli prezentovat?

Těší mě, že se zlepšujeme v agresivitě před oběma brankovišti. Přineslo nám to ty dvě mé branky a máme vítězství. Po všech zápasech, které jsme předtím prohráli, to byla důležitá výhra. Navíc to byla dohrávka, takže nám ty tři body hodně pomohou.

Jak se seběhla situace u rozhodujícího gólu na 3:2?

Abych se přiznal, moc netuším. Já se snažil jít do brány a viděl jsem, že jsem trošku před obráncem. Tak jsem do toho plácnul a byl z toho důležitý gól.

Je výsledek o to cennější, že jste duel museli otáčet?

Pro nás to bylo důležité utkání, protože se potřebujeme dostat tam, kde minimálně chceme být. Po tom začátku, kdy jsme prohrávali 0:2, jsou to hodně cenné body. Myslím ale, že od nějaké 25. minuty se náš styl a hra začínaly podobat tomu, co potřebujeme hrát, abychom byli úspěšní v závěru sezony.