Naše absolutní hloupost, litoval hradecký Koukal inkasované branky

Ve druhém zápase předkola s Karlovými Vary totiž sice čtyři a půl minuty před koncem třetí třetiny vyrovnal na 3:3, ale hosté si o tři minuty později vzali vedení zpět a v závěru přidali pátou branku.

Karlovy Vary tím sérii vyrovnaly na 1:1 . Nyní se však bude čekat, zda bude vůbec dokončena, nebo zda sezona předčasně skončí a nikdo z hradeckých hokejistů už nedostane šanci na Koukalův gól navázat.

„Nechat si dát gól minutu třicet před koncem, to je naše absolutní hloupost,“ mrzí sedmatřicetiletého útočníka.

I proto, že to při soupeřově vedení 3:2 nebylo podle něj jednoduché: „Když už se i přesto, že to Vary zavřely a bylo složité se před jejich branku dostávat, povedlo takhle vyrovnat, mrzí to o to víc. Dostanete se takovou bramborou zpátky do zápasu a za chvilku je to zase pryč.“

Bramborou Koukal myslel svůj vyrovnávací gól. Vstřelil ho poté, co v poněkud nepřehledné situaci před brankářem Karlových Varů Novotným trefil puk přímo ze vzduchu. Mluvit o vypracované akci by asi opravdu bylo nadnesené.

„Vyrovnáme na 3:3 chvíli před koncem a pak to nedotáhneme ani do prodloužení. U tyčky nám tam při odraženém puku od Marka Mazance stojí úplně volný hráč. To by se nám nemělo stát, to se musí ukopat,“ doplnil smutně mistr světa z roku 2010.

Zápas byl hodně vyrovnaný. „Škoda druhé třetiny, kdy jsme sice měli spoustu vyloučených, ale paradoxně také spoustu šancí. Poté, co jsme otočili skóre z 0:1 na 2:1, to chtělo odskočit ještě na 3:1,“ připomněl Koukal pasáže zápasu, které mohly být pro jeho vývoj klíčové.

„Měli jsme dvakrát třikrát situace dva na jednoho, pokaždé jsme to sice zakončili, ale bez gólu. A pak nám soupeř z jedné přesilovky vyrovnal na 2:2. Tam vidím klíčovou fázi zápasu,“ míní útočník, který si všiml rozdílu ve hře soupeře oproti prvnímu zápasu, v němž Hradec 3:1 vyhrál: „Možná po nás ještě víc chodili, hlavně první dvě třetiny to bylo patrné.“